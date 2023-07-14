曹格失控示愛前妻喊「還是愛她」！情緒崩潰求救：幫我
金曲歌王曹格去年11月與吳速玲離婚，14年婚姻宣告終結，但對於這段婚姻結束似乎非常痛苦，今（14）日凌晨他在社群媒體上貼出多張與吳速玲的多張合照，直喊「還是愛她」，還認為外人不懂他的痛，情緒似乎很激動，引起網友關切，而在剛剛他再度更新社群媒體，喊：「很痛苦，幫我。」
記者吳雨婕/綜合報導
曹格昨天在前妻吳速玲的IG洗版留言，目前已刪除，而在今天凌晨連發數張與前妻、孩子的合照，並寫道：「結婚日！說的台詞、承諾， 保證……都廢了」、「看妳律師會不會打給我」、「亂七八糟了，但還是愛她」等字句，甚至還有一張照片寫著：「我已經準備走了，拜拜。（原文：ok I’m ready to go. Bye bye）」
從曹格的字句中，可以看到他的負面情緒高漲，因此讓網友憂心他的身心狀況，而相隔約6個小時後，他再度於IG發文，以英文表示：「我現在非常痛苦，幫我。（原文：I'm in so much pain, help me）」
內文中，曹格則是提到：「你好好地站起來，你要做的事情是要明白這段關係為什麼會走到這個地步，你要去改變自己成為一個更好的人，讓她重新欣賞你，人家才願意跟你溝通，到時候你才有機會重新追求她，時間是一個很奇妙的東西，或許你們可以再續前緣呢。」似乎以這樣的方式在替自己打氣。