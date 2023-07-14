性平三法修法　時力提案延長兒少性侵追訴期、民眾黨提設防治中心

▲民眾黨團舉行「性平三法修法 朝野合作防治性騷！」記者會。（圖／記者呂炯昌攝，2023.07.14）

民眾黨團今日上午舉行「性平三法修法 朝野合作防治性騷！」記者會，民眾黨立法院黨團副總召賴香伶表示，民眾黨針對性平三法也分別提出自己的版本，《性別工作平等法》草案簡化申訴流程，力求打造友善且安全的工作環境；《性騷擾防治法》防治草案除了提高行政罰鍰至最高新台幣60萬元，更加碼於地方政府應提供受害者必要協助。《性別平等教育法草案》則完善通報機制，事件發生後24小時內未通報將予以裁罰。賴香伶表示，為填補法規漏洞，民眾黨主張提高性騷罰則、延長追訴及申訴期限，要求各機構將「性騷擾防治政策」充分告知員工，並明定為勞動檢查項目，以利督促執行。再者，更要保護吹哨者，同時提升性別平等機制的透明度，提供性騷擾受害者更多元、公正的申訴及維權途徑。民眾黨團修法重點包括加碼與地方政府設立性騷擾防治中心，提供被害人諮詢協談、心理輔導、法律協助、社會資源等性騷防治中心其他必要之服務；性騷申訴期延長，權勢性騷擾外之態樣，知悉事件起2年，自事件發生起5年、權勢性騷擾，知悉事件起3年，自事件發生起7年等。