最帥國王為她廢除後宮！不丹王后喜迎第三胎　被譽為精品界繆思

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凱薩爾於是單膝跪下，誠懇地對小女孩說：「妳現在年紀還小，不過妳很特別，我也很喜歡妳，等到妳長大，如果妳沒有男朋友，我也沒有女朋友，而且命中註定我們再相遇，那個時候如果妳還喜歡我，就做我的妻子吧！」
沒想到當初如同戲言的對話，在13年後成真。吉增佩瑪受外國媒體訪問時表示，當時她不知道凱薩爾是王子，單純對他一見鐘情，回家後才知道他不是普通人。為了成為能配上未來國王的女人，吉增佩瑪努力增進內涵和才藝，她希望凱薩爾不只喜歡她的外貌，更喜歡她的個性。
吉增佩瑪於是勤奮唸書，考上印度最好的學校，並維持班上前三名的優異成績，美術繪畫表現也受到矚目，而她的運動表現同樣亮眼，甚至擔任女子籃球隊長。18歲時她前往英國就讀倫敦攝政學院，主修國際關係跟藝術史，成為德智體群美都無可挑剔的女人。
另一方面，凱薩爾也認真精進學業，遠赴英國牛津大學完成政治學碩士學位，並在26歲時登基為國王。其實王室很早便幫凱薩爾物色年齡更相近、地位更相當的王妃候選人，但凱薩爾堅持認為「寧願晚娶也不要娶錯」，後來他跟吉增佩瑪因緣際會重逢，終於在2011年5月20日，31歲的不丹國王凱薩爾和20歲的吉增佩瑪結為夫妻，兩人相愛和相守終生的願望實現，宛如真實版童話故事。
過去不丹王室的婚姻大部分都是政治聯姻，兩人的戀情成了首樁「因愛結合」王室婚姻。凱薩爾為了美人廢除不丹王室歷史悠久的後宮，即便自己的父親就有四個妻妾，但凱薩爾眼中只有美麗又聰慧的吉增佩瑪。他甚至說：「我等了好久才結婚，因為只想跟對的人在一起。吉增佩瑪就是那個人。」
吉增佩瑪常愛相隨凱薩爾，由於凱薩爾會定期探視偏遠山村的國民，許多地方只能以長途跋涉的方式到達，但吉增佩瑪無怨無悔，即便懷孕了依然會相伴凱薩爾。另外，兩人也出席各國重要場合，每次亮相時吉增佩瑪合宜的穿著、舉止和態度都被各國媒體譽為最佳典範，「紅底鞋」的知名設計師Christian Louboutin更奉她為繆思女神，盛讚她集美貌、氣質與時尚感於一身。
吉增佩瑪跟凱薩爾在婚後陸續生下兩位可愛的小王子，如今在今年夏天又宣佈懷上第三胎，讓外界相當開心，也讚嘆兩人的愛情維持了10幾年都沒變。現年33歲的吉增佩瑪依然美麗又端莊，兩人的甜蜜合照也常出現在各國媒體的照片上，是國際知名的神仙眷侶。