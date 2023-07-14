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貶不下去了！台幣升破31元　但專家：下半年見「29字頭」不太可能

▲新台幣兌美元今（14）日早盤升破31元，匯銀人士認為新台幣已貶不下去了，但要再見到「29字頭」也不可能，預估下半年可能在30至31元震盪整理。（圖／記者朱永強攝）
▲新台幣兌美元今（14）日早盤升破31元，匯銀人士認為新台幣已貶不下去了，但要再見到「29字頭」也不可能，預估下半年可能在30至31元震盪整理。（圖／記者朱永強攝）

記者顏真真／台北報導

在美國通膨降溫、升息近尾聲之下，美元指數失守100大關，新台幣兌美元今（14）日也升破31元整數關卡，重返「30字頭」。對此，外匯專家受訪時表示，美元指數跌破100，讓6月亞洲匯價走貶危機解除，新台幣也貶不下去，下半年應會往30元靠攏，但要升破30元、回到「29字頭」也不可能，主要經濟仍在復甦階段，沒有基本面支撐，新台幣也沒法大步走升，升值空間不大，預估在30至31元間盤整。

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美國先後公布最新通膨數據，消費者物價指數（CPI）年增率降至3%，緊接著6月生產者物價指數（PPI）較5月微升0.1%，與去年同期相比，增幅也是只有0.1%，是近3年來最小年增比率。從利率期貨市場走勢顯示，市場已消化美國聯準會（Fed）7月會後再次升息的可能性，但7月以後進一步升息的預期已不復存在，美國升息已近尾聲。

在美通膨降溫、升息近接尾聲之下，美元指數也失守100大關，亞洲主要貨幣兌美元持續走揚，新台幣兌美元今日早盤也進一步升破31元，重返「30字頭」，一度來到30.906元，強升1.8角。對於新台幣重返「30字頭」，台新銀行首席外匯策略師陳有忠今日接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，新台幣應該是貶不下去了。

他分析，主要是台灣被美國列外匯操縱觀察名單，對美仍有鉅額貿易順差，美國也不容許新台幣貶太多，加上原本在台股賣超的外資，現在也已轉為買超，台灣出口最壞情況應該也已過，美元也回弱，7月應該是美國最後一次升息，新台幣沒有再做空的理由。

今年6月我國出口不僅連續10個月負成長，更創2009年9月以來近14年來最重跌勢，陳有忠表示，7月出口數字應該不會比6月差，6月應該是最差的情況，主要是第2季本來就是出口淡季，接下來將準備迎接9月開學潮的出貨旺季，即便今年可能旺季不旺，也不會比6月差，再呼應市場預期美國7月即便升息，也將是美國最後一次升息，美元對升息效應也在遞減，因此，美元指數也跌破100，跌至1年多來低點，也讓6月亞洲匯價走貶危機解除，新台幣也重返「30字頭」。

至於新台幣下半年有沒有可能回到「29字頭」？匯銀人士預估，新台幣下半年會往30元走，但要升破30元也不太可能。陳有忠也認為，現在景氣仍在復甦階段，大家經濟情況都不好，沒有基本面支撐，也沒法大步走升，新台幣升值空間不大，目前市場預估新台幣下半年可能在30元至31元之間盤整。

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