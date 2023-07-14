2023夏日電玩展花博登場！玩家無視高溫湧入 「這遊戲」人潮紫爆
2023夏日電玩展睽違3年後，今（14）日開始到下週日（7月16日）終於在圓山花博爭艷館復辦，今日一早台北市雖然就已經出現攝氏35度以上的高溫，不過仍有海量玩家在10點展場開放前就到現場，其中又以知名手遊《明日方舟》最受歡迎，10點開場後攤位就被塞滿，排隊隊伍看不到盡頭，此外Switch、PS5的體驗區也頗受歡迎，主辦方台北電腦公會Sunny表示，雖然沒有實際的參展預估人數，但一早看見這麼多玩家來參與睽違3年的電玩展，讓主辦方很感動也很開心。
記者張志浩/綜合報導
《NOWnews今日新聞》今日一早實際到電玩展直擊，花博展場外大約9點就出現排隊人潮，今天起了個大早的黃先生和陳小姐表示，自己就是衝著《明日方舟》才這麼早就到現場，「因為明日方舟最近在舉辦3週年活動，展場有很多優惠」，黃先生也表示，除了《明日方舟》，主要還是會去逛逛其他攤位的體驗遊戲，今天一早來到這有一點被人潮嚇到。
另一名林先生則提及，過去幾年疫情期間，很多遊戲玩家只能在線上和網友交流，直到疫情趨緩後才慢慢有電玩展、動漫展等活動出現，他說道「會希望遊戲廠商多參與這些活動，平常在線上可能沒辦法講那麼多話，走出門實體交流雖然很熱，但也會讓遊戲體驗更加分。」
夏日電玩展主辦方Sunny則感性表示，等了3年，電玩展終於能在暑假再次和玩家見面，這次有相當多新的廠商參與，並帶來許多未上市的遊戲，一早湧入的玩家人潮，也讓團隊感到相當興奮，希望玩家們能夠好好把握這個週末，到花博體驗電玩展的氛圍，若這次無法參與，明（2024）年1月25日至1月28日還有規模更大的「台北國際電玩展」，等待玩家參與。