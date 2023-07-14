賴清德過境傳被美方冷處理 侯友宜：台美盟友關係友誼不變
民進黨總統參選人賴清德日前喊出，當台灣總統可以走入白宮，所追求的政治目標就已經達成。媒體人唐湘龍卻爆料，賴清德８月將過境美國，但這趟過境行程被美方「冷處理」，只承諾給賴清德一場僑界晚宴。侯友宜今（14日）則表示，他還是非常相信，美國長期跟我們的盟友關係，這種友誼是不會變的，他也會一直深耕下去。
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侯友宜上午接受飛碟早餐主持人唐湘龍後，媒體聯訪問及，美方只承諾給賴清德一場僑界晚宴，似乎在「冷處理」賴清德的狀況。侯友宜回應，美國是我們長期堅定的盟友，台美關係友遺長存，他們堅信，他們一定要跟美國、跟民主自由站在一起，尤其他自己也在安排訪美行程，希望藉著訪美行程跟美國建立深入的關係。
另就侯友宜在2024總統選戰中，民調低迷，外界歸咎與「韓粉」、「郭粉」等泛藍力量分裂有關，未來要如何面對？侯友宜表示，相信他們都是為了中華民國的繁榮、永續、安定，大家有共同的信念。
侯友宜也強調，打選戰是需要更多朋友，希望大家起來幫忙打仗。若有不同聲音，「我一定檢討我自己」，若別人眼裡有不同看法，他都願意尊重，他一直是用謙卑的心情看待每件事，盼大家凝聚在一起，台海穩定、兩岸和平是這次選舉的關鍵，他會學習不斷反省創造大我，相信以韓國瑜的人生閱歷，兩人會有共同信念攜手往前走。
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