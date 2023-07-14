楠梓加工區大火　陳其邁率市府團隊趕赴現場坐鎮指揮

高雄市楠梓加工區1間塑膠工廠，於今(14)日07時38分發生火警，惟起火後已迅速全面燃燒，所幸現場無人傷亡。高雄市市長陳其邁於第一時間指派副市長林欽榮到場指揮市府相關局處協助加工區救災工作外，並率市府團隊抵達火警現場掌握、關心救災情形。
記者郭凱杰／高雄報導
陳其邁在了解起火與救援狀況後強調市府收到通報後，立刻動員協助交通疏散與人員安置，目前已控制火勢在一定範圍，汙水部分也有控管，控制在園區汙水幹管內，汙水不會外露。
陳其邁也指出，甲基丙烯酸甲酯，燃燒後雖無毒，但味道不好聞、也可能發生吸入性傷害，請民眾提高警覺。市府除已通知周遭醫療院所備援，火勢目前積極搶救中，消防局後續將針對轄管工業區進行消防安全設施檢查，以確保公共安全。
副市長林欽榮也強調，目前以鞏固火場範圍不外擴，等290公噸甲基丙烯酸甲酯燃燒殆盡後，火勢可進一步全面控制，不會有大爆炸情況，謝謝加工出口區管理處長楊伯耕與團隊協助，市府以救火為主，後續事宜則屬加工區權責。
消防局表示，現場係燃燒化學物品儲槽等易燃物，消防局人車到達前儲槽及廠房已全面燃燒，到場後迅速佈線搶救進行周界防護，並加派人車前往，截至目前為止共出動65車195人，另加派移動式砲塔9台、消防機器人4台及無人機3台支援現場。