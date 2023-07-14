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綠69名立委參選人整軍完成　賴品妤31歲最年輕、林岱樺挑戰七連霸

▲ 賴品妤挑戰立委連任，仍是綠營內最年輕的立委參選人。（圖／翻攝自賴品妤臉書）
▲ 賴品妤挑戰立委連任，仍是綠營內最年輕的立委參選人。（圖／翻攝自賴品妤臉書）

記者陳佩君／台北報導

備戰2024立委選區，民進黨區域立委整軍完成，趕在全代會16日前提名完畢，最終提名69人，據統計，本屆共提名41名男性立委、28名女性立委，政治素人有林志潔、詹紀緹、曾聖凱等人；最年輕立委參選人為挑戰連任的賴品妤（31歲），最資深立委為林岱樺，已當六屆立委，即將挑戰七連霸。

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2024年立法委員選舉，將於1月13日舉行。第11屆立委總席次共計113席，其中73席為區域立委（含平地原住民3席、山地原住民3席），34席為全國不分區。民進黨周三完成區域立委提名，共計提69人，其餘4席採合作或保留合作空間。

據統計，民進黨本次區域立委提名69人，生理男性有41人、生理女性為28人，其中林志潔、詹紀緹、曾聖凱皆為政治素人。

在年齡區別上，上屆立委最年輕為賴品妤，首度參選的她為27歲，經過一屆立委洗禮，31歲的她仍是衛冕最年輕寶座。

黨內人士指出，本屆區域立委提名分為幾個階段，分別為現任立委、初選區，以及艱困選區提名，該區秉持「跨黨派、跨世代、跨領域」三項原則，希望籌組「民主大聯盟」，結合社會更廣、更大的力量，守護台灣，增進民主和平、繁榮。

2024立委提名人選如下：

生理男性41名：王世堅（北市第二選區）、王閔生（北市第八選區）、何博文（新北市第一選區）、李坤城（新北市第三選區）、吳秉叡（新北市第四選區）、張宏陸（新北市第六選區）、羅致政（新北市第七選區）、吳崢（新北市第八選區）、莊銘淵（新北市第九選區）、吳琪銘（新北市第十選區）、鄭運鵬（桃園市第一選區）、黃世杰（桃園市第二選區）、彭俊豪（桃園市第三選區）、范綱祥（桃園市第四選區）、劉仁照（桃園市第五選區）、蔡其昌（台中市第一選區）、張廖萬堅（台中市第四選區）、莊競程（台中市第五選區）、江肇國（台中市第六選區）、謝志忠（台中市第八選區）、郭國文（台南市第二選區）、林俊憲（台南市第五選區）、王定宇（台南市第六選區）、邱志偉（高雄市第二選區）、李柏毅（高雄市第三選區）、李昆澤（高雄市第五選區）、趙天麟（高雄市第六選區）、許智傑（高雄市第七選區）、賴瑞隆（高雄市第八選區）、曾聖凱（新竹縣第二選區）、康世明（苗栗縣第一選區）、蔡銘軒（南投縣第一選區）、劉建國（雲林縣第二選區）、蔡易餘（嘉義縣第一選區）、陳冠廷（嘉義縣第二選區）、鍾佳濱（屏東縣第一選區）、許展維（屏東縣第二選區）、陳俊宇（宜蘭縣）、賴坤成（台東縣）、楊曜（澎湖縣）、李問（連江縣）

生理女性28名：吳思瑤（北市第一選區）、謝佩芬（北市第三選區）、高嘉瑜（北市第四選區）、吳沛憶（北市第五選區）、許淑華（北市第七選區）、林淑芬（新市第二選區）、蘇巧慧（新北市第五選區）、曾柏瑜（新北市第十一選區）、賴品妤（新北市第十二選區）、林靜儀（台中市第二選區）、謝子涵（台中市第三選區）、何欣純（台中市第七選區）、賴惠員（台南市第一選區）、陳亭妃（台南市第三選區）、林宜瑾（台南市第四選區）、邱議瑩（高雄市第一選區）、林岱樺（高雄市第四選區）、鄭文婷（基隆市）、林志潔（新竹市）、詹紀緹（新竹縣第一選區）、陳秀寳（彰化縣第一選區）、黃秀芳（彰化縣第二選區）、吳音寧（彰化縣第三選區）、陳素月（彰化縣第四選區）、蔡培慧（南投縣第二選區）、蘇治芬（雲林縣第一選區）、王美惠（嘉義市）、張美慧（花蓮縣）

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