Melody錄《嗨！營業中》「狂求休息」原因曝！忍不住哭了：我好累
Melody日前到《嗨！營業中》擔任小幫手，不過因為園區內工作繁瑣，Melody一下幫忙採菜，一下幫忙剝蝦，讓她累到忍不住大喊：「我這輩子沒有剝過那麼多的蝦子！我肩頸好痠好痛！」後來夥伴們一起接完近40位客人，Melody簡直累壞了，不斷詢問「什麼時候可以休息」，到後來還悲從中來，落淚表示：「我好累、又好熱！」讓夥伴們見狀又好氣又好笑，要她趕緊去休息。
記者郭佩蓉/綜合報導
《嗨！營業中》第二季在森林園區打造充滿綠色植栽的漂亮玻璃屋，經過近兩個月努力，合夥人宣布舉辦開幕剪綵儀式，夥伴們在烈日下體感溫度超過40度剪綵，擔心備菜來不及，大家七嘴八舌說：「我們趕快隨便剪一剪！5分鐘內要解決這件事！」張立東擔任司儀卻無法控制流程，大夥草草拉炮歡呼，完成儀式。而開幕日的小幫手，竟迎來從豪華房車中走出來的貴婦，原來是Melody大駕光臨，撐著藍色小洋傘的她步入營業場所，拍攝日當天正值酷夏，烈日直射，Melody一邊工作還一邊拿著洋傘，大家戲稱她是巴黎來的貴婦，實在是太優雅了！
園區內工作繁瑣，Melody先去菜園幫忙採菜，她擔心的說：「我對蜜蜂過敏！」後來到內場幫忙備料剝蝦，Melody又大喊：「我這輩子沒有剝過那麼多的蝦子！我肩頸好痠好痛！」姚元浩好奇發問：「到底妳平常的工作是有多輕鬆？」夥伴們在開幕日迎來近40位客人，光是供餐時間就長達四小時，都必須久站無法坐下休息，送客後Melody頻頻問：「請問休息時間到了嗎？還沒有休息嗎？什麼時候可以正式休息呢？」累壞的她悲從中來，不禁流出眼淚。張立東看到Melody落淚，驚訝的問：「妳哭了？為什麼哭？」Melody哭喊：「我好累、又好熱！」 夥伴們見狀又好氣又好笑，直呼：「你趕快去休息啦！」