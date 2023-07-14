被點名公布老師個資　王婉諭北檢遞狀控王鴻薇涉加重誹謗

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王婉諭遞狀後表示，王鴻薇昨天開記者會並控訴她在板橋餵藥事件中，在記者會上公布全部資料及老師照片，全是不實指控，王鴻薇的不實控訴又在社群平台及媒體上持續發酵，也掀起非常大的批評聲浪，導致她被污衊並影響到名譽。
王婉諭說，王鴻薇的指控完全不是事實，自從5月接到家長的陳情以來，從不曾在記者會或社群又或是媒體上揭露任何老師的名字或照片，更遑論是電話，只要經過簡單查證即可得知，尤其當時記者會是全程直播公開，王鴻薇卻用子虛烏有的方式來污名化、抹黑，經她澄清，王鴻薇仍不想修正其說法。
王婉諭指出，王鴻薇提出的嚴正指控卻拿不出證據，包括她在哪一場記者會做了什麼樣的資訊揭露、及照片的公開，她為捍衛個人名譽、希望停止潑髒水文化，因此來北檢正式提告。
王婉諭說，她希望孩子、老師、教保員要共好，托育環境才會更好，訴求始終是政府應該追究行政責任、建立完善制度，同時讓孩子平安成長，保障孩子的權益，但她卻看到王鴻薇將此事件拿來政治操作，惡意抹黑，她絕對不容許。
新北市板橋區某幼兒園疑餵藥與體罰，36名家長向彭姓園長等9名教保員提告傷害、妨害未成年人身心健全發育、違反藥事法與毒品危害防制條例等罪，經新北檢偵辦後，12日以證據不足為由，不起訴。
王鴻薇13日陪同該幼兒園何姓教師出面開記者會。何姓老師控訴，王婉諭、王薇君曾公開幼兒園老師名字，導致老師們接到數百通惡意謾罵電話，更稱研議提告。