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客語歌王挺MeToo！點名陳昇、黃連煜　「拒唱性騷嫌疑者的歌」

▲陳昇（左）、黃連煜（中）陷入MeToo風波，客語歌王劉劭希因此點名2人並直言拒唱他們的歌曲。（圖／新樂園製作有限公司提供）
▲陳昇（左）、黃連煜（中）陷入MeToo風波，客語歌王劉劭希因此點名2人並直言拒唱他們的歌曲。（圖／新樂園製作有限公司提供）

記者吳雨婕/綜合報導

近來「#MeToo」議題延燒，陳昇、黃連煜都陷入此風波中，其中曾奪下最佳客語演唱人、最佳專輯製作人獎項的劉劭希，在昨（13）日突然宣布退出客家世界博覽會的開幕音樂會，並直接點名陳昇、黃連煜的新寶島康樂隊，堅決不唱深陷性騷和侵犯疑雲歌手的歌曲。

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劉劭希在臉書發文表示：「這次客家世界博覽會的開幕音樂會，主辦單位要求我演唱三首新寶島康樂隊的歌曲，並且禁止演唱我的個人創作。經過嘗試溝通無果之後，我決定退出這次演出活動。」

由於新寶島康樂隊的陳昇、黃連煜都先後遭指控言語性騷擾、侵犯，劉劭希解釋他退出該活動的原因，一是他支持MeToo運動，但主辦單位要求的歌曲演唱者，都還深陷性騷和侵犯的疑雲當中，因此他堅決拒唱。

▲陳昇與阿Van組成的「新寶島康樂隊」，推出新專輯《剪剪花》（圖／新樂園製作有限公司提供）
▲▼劉劭希（下圖）發文透露退出客家世界博覽會，原因之一就是拒唱陳昇（上圖左起）、黃連煜的「新寶島康樂隊」歌曲。（圖／新樂園製作有限公司提供、翻攝劉劭希臉書）
▲劉劭希發文透露退出客家世界博覽會。（圖／翻攝劉劭希臉書）
 
劉劭希提到第二個理由是，主辦單位提供的這些歌曲都是福佬語為主、客語、原住民語為輔，「客家音樂這三十年來有許多優秀的純粹客語創作，主辦單位居然瞧不上，要我們演唱三十年前的福客歌曲。不知道你們是真的不懂，還是根本瞧不起客家音樂？」

文末，劉劭希再度強調自己的訴求，堅決反對客家博覽會不准唱客家創作，以及堅決反對演唱侵犯者的歌曲。


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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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