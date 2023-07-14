客語歌王挺MeToo！點名陳昇、黃連煜 「拒唱性騷嫌疑者的歌」
近來「#MeToo」議題延燒，陳昇、黃連煜都陷入此風波中，其中曾奪下最佳客語演唱人、最佳專輯製作人獎項的劉劭希，在昨（13）日突然宣布退出客家世界博覽會的開幕音樂會，並直接點名陳昇、黃連煜的新寶島康樂隊，堅決不唱深陷性騷和侵犯疑雲歌手的歌曲。
記者吳雨婕/綜合報導
劉劭希在臉書發文表示：「這次客家世界博覽會的開幕音樂會，主辦單位要求我演唱三首新寶島康樂隊的歌曲，並且禁止演唱我的個人創作。經過嘗試溝通無果之後，我決定退出這次演出活動。」
由於新寶島康樂隊的陳昇、黃連煜都先後遭指控言語性騷擾、侵犯，劉劭希解釋他退出該活動的原因，一是他支持MeToo運動，但主辦單位要求的歌曲演唱者，都還深陷性騷和侵犯的疑雲當中，因此他堅決拒唱。
劉劭希提到第二個理由是，主辦單位提供的這些歌曲都是福佬語為主、客語、原住民語為輔，「客家音樂這三十年來有許多優秀的純粹客語創作，主辦單位居然瞧不上，要我們演唱三十年前的福客歌曲。不知道你們是真的不懂，還是根本瞧不起客家音樂？」
文末，劉劭希再度強調自己的訴求，堅決反對客家博覽會不准唱客家創作，以及堅決反對演唱侵犯者的歌曲。
※【NOWnews 今日新聞
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