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立法院又要開臨時會！蔡英文執政7年召開16次　狂破馬扁執政紀錄

▲立法院下周召開臨時會，處理性平三法等議程。圖為立法院議場。（資料照片／記者鄭宏斌攝）
▲立法院下周召開臨時會，處理性平三法等議程。圖為立法院議場。（資料照片／記者鄭宏斌攝）

記者何哲欣、余祥／台北報導

民進黨立法院黨團今（14）日提案，下周召開臨時會，處理性平三法、《外役監條例》修法，審查「台美21世紀貿易倡議」首批協定等事項。這是本屆立院第七會期休會後，第二次的臨時會，民進黨政府2016年上台、完全執政後，已召開過15次臨時會，加上這次已是第16次，打破國民黨紀錄。

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根據《立法院組織法》規定，立法院停開院會期間，遇重大事項發生時，經立法委員四分之一以上之請求，得恢復開會。《立法院職權行使法》則列出，需要開臨時會的狀況，包括總統於立法院解散後發布緊急命令，提交立法院追認時，立法院應於三日內召開臨時會；另一則是立法院休會期間，行政院移請覆議案，應於送達七日內舉行臨時會。

立法院第一屆萬年國會時代，曾召開過兩次臨時會，第二屆未召開臨時會，第三屆1次、第四屆兩次，第五屆3次，第六屆2次。但第七屆立法院改為單一選區制後，加上國民黨完全執政，召開臨時會次數明顯增加，第七屆6次，第八屆6次，在這8年期間共開了12次，也不乏一個會期休會後開兩次臨時會的狀況。

但第九屆民進黨完全執政後，召開臨時會狀況更頻繁。第九屆就召開了10次，甚至還有休會後召開三次臨時會的狀況，第十屆則召開了十次。換句話說，在前總統馬英九2008年執政前，立法院召開10次臨時會，但馬英九執政的8年，就召開了12次臨時會，2016年總統蔡英文上任迄今，任期尚未結束，就已經開了16次臨時會。

國民黨立委李德維表示，臨時會不是正常的會期，也非常態，只是民進黨在當時有特殊需要過水的途徑。正常來說，在立法院正常會期中審查法案，會進入委員會進行完整的討論，但臨時會非常態，作法也完全不一樣，壓縮了在野黨、民間社會表達意見的時間、空間，讓民進黨可以便宜行事，最後用人數多數輾壓、通過，完全不尊重在野黨、民間的不同意見，只是想「過水」立法院，實行政治目標，某種程度也悖於立法院審查法案的制度及意義。

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