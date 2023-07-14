叭叭嘉年華beanfun!會員抽iPhone 金曲加持Leo王鶴The Crane獻唱
獨立樂團第一線的大型街頭搖滾盛會「Park Park Carnival 叭叭嘉年華」，將於7月15日、7月16日在台北花博公園狂熱展開。演出的卡司多達30組，包含金曲歌王Leo王、入圍金曲新人獎的鶴 The Crane，還有成名曲〈50元的檳榔〉的原唱潮州土狗。
記者薛羽彤/綜合報導
今年演出陣容、只有在叭叭嘉年華才能看到的音樂創意企劃陸續曝光，包括第30屆金曲獎最佳男歌手Leo王、入圍第34屆金曲獎最佳新人及歌王的鶴 The Crane、入圍最佳新人的芒果醬，還有夯曲〈50元的檳榔〉原唱潮州土狗、配上師兄Asiaboy禁藥王 & Lizi栗子一起登台。即便是獨立樂團盛會也是「含金量」滿滿，周末兩天就是要民眾嗨翻天。
其餘卡司還有拍謝少年、wannasleep、艾蜜莉AMILI、趙翊帆YI94、MAJIN、E1and、狗才樂團、西屯純愛組、阿法、牧瀨、問題總部、高小糕、閃閃閃閃、Yappy等等。
「叭叭嘉年華 照片募集任務」在BORN TO RUN現場，只要透過beanfun! APP獨家「SHOW」的社群功能，於7月15日、7月16日活動兩天，即時上傳叭叭嘉年華現場照片，於beanfun!官方兌換處出示投稿畫面，可免費兌換熊愛呷冰冰棒1支。
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