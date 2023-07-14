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叭叭嘉年華beanfun!會員抽iPhone　金曲加持Leo王鶴The Crane獻唱

▲「Park Park Carnival 叭叭嘉年華」為獨立樂團盛會，卡司包含金曲歌王Leo王（右），還有入圍金曲新人獎的鶴 The Crane。（圖／Leo王、鶴 The Crane臉書）
▲「Park Park Carnival 叭叭嘉年華」為獨立樂團盛會，卡司包含金曲歌王Leo王（右），還有入圍金曲新人獎的鶴 The Crane。（圖／Leo王、鶴 The Crane臉書）

記者薛羽彤/綜合報導

獨立樂團第一線的大型街頭搖滾盛會「Park Park Carnival 叭叭嘉年華」，將於7月15日、7月16日在台北花博公園狂熱展開。演出的卡司多達30組，包含金曲歌王Leo王、入圍金曲新人獎的鶴 The Crane，還有成名曲〈50元的檳榔〉的原唱潮州土狗。

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▲ Leo王去年爆發出軌風波後，日前被捕獲在街頭開多元計程車的身影。（圖／元動力提供）
▲ Leo王將在「Park Park Carnival 叭叭嘉年華」演出。（圖／元動力提供）
▲芒果醬音樂創作受五月天影響。（圖／翻攝自芒果醬臉書）
▲芒果醬入圍今年金曲獎最佳新人獎。（圖／翻攝芒果醬臉書）
今年演出陣容、只有在叭叭嘉年華才能看到的音樂創意企劃陸續曝光，包括第30屆金曲獎最佳男歌手Leo王、入圍第34屆金曲獎最佳新人及歌王的鶴 The Crane、入圍最佳新人的芒果醬，還有夯曲〈50元的檳榔〉原唱潮州土狗、配上師兄Asiaboy禁藥王 & Lizi栗子一起登台。即便是獨立樂團盛會也是「含金量」滿滿，周末兩天就是要民眾嗨翻天。

其餘卡司還有拍謝少年、wannasleep、艾蜜莉AMILI、趙翊帆YI94、MAJIN、E1and、狗才樂團、西屯純愛組、阿法、牧瀨、問題總部、高小糕、閃閃閃閃、Yappy等等。

▲Asiaboy禁藥王（左）& Lizi栗子，將與師弟潮州土狗一起登台。（圖／奇洱文創臉書）
▲Asiaboy禁藥王（左）& Lizi栗子，將與師弟潮州土狗一起登台。（圖／奇洱文創臉書）
▲夯曲〈50元的檳榔〉原唱是潮州土狗（圖／奇洱文創臉書）
▲夯曲〈50元的檳榔〉原唱是潮州土狗。（圖／奇洱文創臉書）
▲鶴The Crane曾是樂團樂手，並擔任幕後製作人製作許多知名歌曲。（圖／新樂園音樂提供）
▲鶴The Crane將在7月15日現身「Park Park Carnival 叭叭嘉年華」。（圖／新樂園音樂提供）
「叭叭嘉年華 照片募集任務」在BORN TO RUN現場，只要透過beanfun! APP獨家「SHOW」的社群功能，於7月15日、7月16日活動兩天，即時上傳叭叭嘉年華現場照片，於beanfun!官方兌換處出示投稿畫面，可免費兌換熊愛呷冰冰棒1支。

除了現場的獎勵，活動期間成功投稿SHOW，再加碼抽iPhone 14 Pro 128GB，分享SHOW投稿畫面於IG限時動態並標記beanfun! IG（@beanfun_tw），可現抽價值千元的周邊大禮包，一次把跑路TT、跑路巾巾、傲蕉鑰匙圈、狒狒小水槍帶回家。

▲叭叭嘉年華7月15日演出時間表。（圖／街聲）
▲叭叭嘉年華7月15日演出時間表。（圖／街聲）
▲叭叭嘉年華7月16日演出時間表。（圖／街聲）
▲叭叭嘉年華7月16日演出時間表。（圖／街聲）
▲叭叭嘉年華場域圖，完成指定任務可到「beanfun!官方兌換處」兌換獎勵。（圖／街聲）
▲叭叭嘉年華場域圖，完成指定任務可到「beanfun!官方兌換處」兌換獎勵。（圖／街聲）

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