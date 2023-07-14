草蜢10月高雄巨蛋開唱！脫口組新團 號召鐵粉幫解答30年前回憶
唱跳組合草蜢即將於於10月28日帶著「RE: GRASSHOPPER草蜢巡迴演唱會」前進高雄巨蛋，3人已多年未在高雄演出，所以非常非常期待。同時也承諾首次在高雄巨蛋舉辦的演唱會一定會嗨翻天，許久沒到高雄的他們笑說要請歌迷來幫忙解答對高雄的印象，此外，還表示要組個新團，希望能帶著他們去高雄好好走走逛逛。
記者吳雨婕/綜合報導
談到對高雄的記憶，蔡一智印象停留於1999年恩師梅艷芳，在高雄開唱時及從前舉辦簽唱會的回憶，蔡一傑則是憶起1992年曾經在高雄舉辦過演唱會，由於已是超過30年的往事，另外兩位團員也不太確定時間點，所以喊話歌迷們來幫忙解答，歡迎大家到網路留言告訴他們。
3人也都期待10月到高雄時可以抽空走走，蔡一智表示，大家都知道他很喜歡夜市，期待去高雄的夜市逛逛，還笑說要趁這個機會組新團，但不是什麼唱跳團體，團名有點長叫做「帶著草蜢遊樂旅行團」，蔡一傑與蘇志威也是請大家推薦他們好吃好喝好玩的，「因為真的太久沒去高雄了，非常開心、非常期待！」
先前三人就透露演唱會上除了經典的草蜢金曲不會少之外，更會特別為高雄場加入新的演出內容，而嘉賓的部分想邀請的朋友很多，就請大家到演唱會現場親自見證驚喜。而「RE: GRASSHOPPER草蜢巡迴演唱會 高雄站」門票將於7月15日中午開賣，購票請洽開麗售票、KKTIX及FAMIPORT。