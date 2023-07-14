獨／「饗 A Joy」Buffet破4千元天價！漢來海港、文華Cafe這樣說

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同屬人氣Buffet連鎖品牌的漢來海港自助餐廳，則表示樂見其成。漢來海港全台共有7家分店，且目前正舉辦「美牛狂歡節」活動，另端出4款主題菜色，加值不加價，包含爐烤肋眼、BBQ牛小排、牛肉握壽司和匈牙利牛肉湯，通通都可吃到飽。漢來美食副總吳若寧提到，整個暑假期間，各分店場場爆滿，且以年輕人居多。
漢來海港的餐價最高為假日每人1180元，相較「饗 A Joy」破4000元高價，她覺得除了菜色不同之外，或者之後的客群也將有不同，看到業者推出此高價位的Buffet也算是顛覆了以往消費者的認知，因此她表示樂觀其成。
至於高雄漢來大飯店進軍台北南港，10月將掛上「漢來皇家鬱金香酒店」招牌，裡頭同樣有漢來美食旗下自助餐廳進駐，且定位為進階版的漢來海港，屆時的客單價則還未定，根據消息透露，初步評估可能每人約2000元上下，而菜色目前也未定。吳若寧說，「我們不會刻意要與其他Buffet做比較，而是以『超越自己』為目標。」
至於位在台北文華東方酒店內的文華Cafe，僅於每周五、六、日午間營業，推出「週末午間 鮮．吃．吧」半自助式饗宴，顧客可選擇主菜，內含無限暢享自助餐點，台北文華東方酒店行銷公關總監李佳燕說， 三種主菜是6月剛推出，包含爐烤葛瑪蘭豬肉捲，每位2280+ 10%元，香煎比目魚則每位2580+10%元，或爐烤美國頂級牛小排及澎湖龍蝦搭配松露醬每位2980+10%元。等於最高客單價亦是破3000元的高價位。
菜色內容包含日本帝王蟹、小龍蝦以及各式蟹類等，還有米其林一星「雅閣」中餐廳最著名的叉燒皇、京式櫻桃烤鴨等，當然甜點則由飯店內知名的「文華餅房」提供。至於之後有沒有可能增加場次、即擴增平日營業時段？李佳燕則表示，目前文華Cafe的營業時間，包含餐價都還不會有任何調整。
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