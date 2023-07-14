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獨／「饗 A Joy」Buffet破4千元天價！漢來海港、文華Cafe這樣說

▲饗賓集團新品牌Buffet「饗 A Joy」7月23日將開幕，創下Buffet史上最高價格，直破客單4000元。（圖／取自饗A Joy臉書）
▲饗賓集團新品牌Buffet「饗 A Joy」7月23日將開幕，創下Buffet史上最高價格，直破客單4000元。（圖／取自饗A Joy臉書）

記者葉盛耀/綜合報導

饗賓餐旅集團旗下新品牌Buffet「饗 A Joy」將於7月23日開幕，客單價也正式公布最高為晚餐3880+10%元，單人要價4268元創下國內史上吃到飽餐廳最高天花板級價格。同屬Buffet連鎖品牌的漢來海港自助餐廳，以及價格也是破每人3000元高價位的文華Cafe，針對目前高價位Buffet市場都認為，樂見目前市場的發展，同業之間不會特別比較，「超越自己最重要！」

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饗賓集團新品牌Buffet「饗 A Joy」7月23日將開幕，同時也公布餐價，通常被稱為下午茶或下午餐的時段，改為「午餐二」，價位也與午餐時段一樣，即是午餐一，即為11:30~14:00，每人單價為3280+10%元、午餐二時間14:45~17:17，為3280+%元、晚餐時間18:00~21:30，為3880+10%元，等於是破4000元的客單，創下Buffet最高定價。

▲饗賓集團旗下新開Buffet餐廳「饗 A Joy」，預計菜色將有帝王蟹、龍蝦、牛排等。（圖／取自饗A Joy臉書）
▲饗賓集團旗下新開Buffet餐廳「饗 A Joy」，預計菜色將有帝王蟹、龍蝦、牛排等。（圖／取自饗A Joy臉書）
同屬人氣Buffet連鎖品牌的漢來海港自助餐廳，則表示樂見其成。漢來海港全台共有7家分店，且目前正舉辦「美牛狂歡節」活動，另端出4款主題菜色，加值不加價，包含爐烤肋眼、BBQ牛小排、牛肉握壽司和匈牙利牛肉湯，通通都可吃到飽。漢來美食副總吳若寧提到，整個暑假期間，各分店場場爆滿，且以年輕人居多。

漢來海港的餐價最高為假日每人1180元，相較「饗 A Joy」破4000元高價，她覺得除了菜色不同之外，或者之後的客群也將有不同，看到業者推出此高價位的Buffet也算是顛覆了以往消費者的認知，因此她表示樂觀其成。

▲漢來海港餐廳最近有「美牛狂歡節」活動，推出四款主題菜色：爐烤肋眼、BBQ牛小排、牛肉握壽司和匈牙利牛肉湯，無限量供應。（圖／漢來美食提供）
▲漢來海港餐廳最近有「美牛狂歡節」活動，推出四款主題菜色：爐烤肋眼、BBQ牛小排、牛肉握壽司和匈牙利牛肉湯，無限量供應。（圖／漢來美食提供）
至於高雄漢來大飯店進軍台北南港，10月將掛上「漢來皇家鬱金香酒店」招牌，裡頭同樣有漢來美食旗下自助餐廳進駐，且定位為進階版的漢來海港，屆時的客單價則還未定，根據消息透露，初步評估可能每人約2000元上下，而菜色目前也未定。吳若寧說，「我們不會刻意要與其他Buffet做比較，而是以『超越自己』為目標。」

至於位在台北文華東方酒店內的文華Cafe，僅於每周五、六、日午間營業，推出「週末午間 鮮．吃．吧」半自助式饗宴，顧客可選擇主菜，內含無限暢享自助餐點，台北文華東方酒店行銷公關總監李佳燕說， 三種主菜是6月剛推出，包含爐烤葛瑪蘭豬肉捲，每位2280+ 10%元，香煎比目魚則每位2580+10%元，或爐烤美國頂級牛小排及澎湖龍蝦搭配松露醬每位2980+10%元。等於最高客單價亦是破3000元的高價位。

菜色內容包含日本帝王蟹、小龍蝦以及各式蟹類等，還有米其林一星「雅閣」中餐廳最著名的叉燒皇、京式櫻桃烤鴨等，當然甜點則由飯店內知名的「文華餅房」提供。至於之後有沒有可能增加場次、即擴增平日營業時段？李佳燕則表示，目前文華Cafe的營業時間，包含餐價都還不會有任何調整。 
 

▲台北文華東方酒店內的文華Cafe 也是一位難求的吃到飽餐廳，上個月剛更換主餐新菜色。（圖／取自文華Cafe臉書）
▲台北文華東方酒店內的文華Cafe 也是一位難求的吃到飽餐廳，上個月剛更換主餐新菜色。（圖／取自文華Cafe臉書）
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