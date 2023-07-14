遭指藍皮綠骨！侯友宜：父親有榮民證為國家打過仗

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他說，他的父親在賣豬肉，有一天拿榮民證給他看，還有點驕傲地說，「你不知道我為國家打過仗」，他認為，榮民證的意義是有為國家做事。
被問到接受九二共識引起批評，是否會感到委屈，侯友宜表示，面對任何人的批評與懷疑，他從沒感到委屈，他接受合乎中華民國憲法的九二共識、反對台獨和一國兩制，主張深化民主自由、提升國防自我防衛能力，止戰於境外，備戰而不啟戰，最重要是兩岸要對話，才能降低衝突，產生更高互信。
針對民進黨主席賴清德表示「當台灣總統可以走入白宮，我們所追求的政治目標就已經達成了」，侯友宜說，他非常相信美國，美國跟台灣是盟友關係，這種友誼是不會變的，他會一直深耕，他也一直在安排訪美行程，期許和美國建立更深入的友誼關係。
對於和前高雄市長韓國瑜關係，侯友宜說，不要見縫插針，他都是非常有誠意地向韓國瑜請益。
談到外界傳出「侯下韓上」的說法，以及黨內支持鴻海創辦人郭台銘的聲音，侯友宜說，相信大家都是為了中華民國能夠和平繁榮安定，有共同信念，會以大我的精神向前走。
此外，針對外役監修法問題，侯友宜表示，民進黨執政7年多來，包括治安問題在內的很多事，該做不做，這樣是不對的，外役監條例修法，必須要在8月臨時會時列入優先法案，盡速通過。
他說，國民黨已經有提案版本，請民進黨不要再阻擋，趕快通過修法，要將外役監的門檻提高，外役監絕不能淪為「綠色權貴的後花園，社會名流的服刑天堂」。（編輯：翟思嘉）1120714