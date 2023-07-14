罰十萬！台男貼出物化女性徵婚告示 寮國當非法婚姻仲介
民間貼出非本人的證婚告示是違法行為，然而仍有不少不肖份子以身試法。移民署南區事務大隊高雄市專勤隊近期網路巡邏發現，陳姓國人男子在臉書創立婚友社團，主打寮國婚姻媒合仲介服務，並利用夜間直播多名女子扭腰擺臀影片等方式張貼跨國婚姻媒合廣告貼文，內容多以「換換口味」、「新貨上架」等標題內容吸引網友留言詢問，該行為違反入出國及移民法明定跨國(境)婚姻媒合不得刊登廣告之規定，遭裁處罰鍰新台幣10萬元。
國際中心／賴正琳綜合報導
陳男自稱在寮國擔任工程師，旅居國外多年，發現國人諮詢跨國(境)婚姻媒合很少尋找寮國仲介服務，動起歪念斜槓兼差當跨國月老，在臉書成立跨國婚友社團，並網羅寮國當地年輕未婚女子，以時下韓國女團列隊依序自我介紹方式在臉書直播，事後將影片上傳於臉書提高社團點閱率；女子徵婚影片以「幼齒」、「新鮮的蔬菜」等物化女性標題或內容吸引網友注意，進而引起不特定人留言詢問婚媒仲介資訊；陳男還曾反諷網友需具備國際觀，甚至提出國外適婚年齡較低等不當訊息以招攬網友關注。專勤隊網路巡邏調查蒐證後，因陳男散布不法婚媒廣告訊息事證明確，遭裁處新台幣10萬元罰鍰。
高雄市專勤隊隊長趙志成提醒民眾，切勿輕易相信跨國婚姻的網路廣告，同時呼籲提供婚姻媒合服務者，切勿以身試法、物化女性或將婚姻商品化，一旦查獲非法刊登廣告，最高可處新台幣50萬元罰鍰。
趙志成也提醒注意「二要三多」口訣，想要幸福的跨國婚姻，維護自己的權益，「要記得」簽訂書面契約、「要索取」付費收據，「多詢問」比較合法婚姻媒合團體後再做選擇，且婚前要「多了解」雙方背景及風俗文化，婚後也要「多溝通」，如此才會幸福長久及有保障。專勤隊也將持續加強網路巡邏，取締非法跨國(境)婚姻媒合之廣告，兼顧保障人民權益及維護社會秩序。