2023「夏日電玩展」超過130款遊戲！玩家擠滿花博 展場焦點快看
2023「夏日電玩展」今（14）日起連續3天在花博爭艷館舉辦，歷經前幾年疫情影響，「夏日電玩展」睽違3年重出江湖，場內有超過130款遊戲亮相，主辦方表示，本次動員了96家廠商、350個攤位和35場舞台活動，目的就是為了讓玩家在暑假期間透過實體活動交流。
記者張志浩/綜合報導
在本次「夏日電玩展」中，參與最多的類型仍是「手機遊戲」，包括迎來三週年的戰術攻防 RPG《明日方舟》、策略手遊《雲圖計劃》、槍械擬人戰鬥遊戲《少女前線》、MMORPG《黑色沙漠》都有設攤辦活動，知名大逃殺射擊遊戲《絕地求生》更有特殊挑戰賽和一番賞抽獎，都是眾多玩家們鎖定的目標。
在夏日電玩展「主題特區」部分，PS5本次也在展場中，提供玩家試玩今年秋季發售的《索尼克 超級巨星》，「Nintendo Switch」則祭出今年8月30日發售預定的節奏動作遊戲《Samba de Amigo : 歡樂搖搖派對》試玩，以及高人氣的《太鼓之達人 咚咚雷音祭》及《皮克敏4》（體驗版）、《瑪利歐賽車8》、《薩爾達傳說王國之淚》等經典遊戲的現場體驗。
最後焦點之一的就是「舞台活動」，本次「夏日電玩展」中共設立兩大舞台，主要的「MEGA舞台」將有「SGS 夏雞舞台對抗賽」，由人氣實況主Xargon、KO、赤鬼伯伯與粉絲同樂一起玩《絕地求生》，《快打旋風6》的活動中，台灣亞運會電競國手「石油王」和主持人小熊也會到場進行特別活動，一連3天活動不間斷，建議玩家多多把握。
2023「夏日電玩展」於7月14日至7月16日在圓山花博爭艷館舉辦，每日進場時間為早上10點至下午6點，現場票價為150元。