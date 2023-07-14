被歸類為可能致癌！世界衛生組織評估「阿斯巴甜」風險
世界衛生組織（WHO）13日表示，常用在軟性飲料中的人工甜味劑「阿斯巴甜」（aspartame）已被歸類為「可能的致癌物質」（possible carcinogen），是指某種物質可以導致癌症。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合外媒報導，世衛國際癌症研究中心（International Agency for Research on Cancer, IARC），上月在法國里昂（Lyon）舉行會議，首次評估了阿斯巴甜的致癌性，並根據現有證據，將阿斯巴甜歸類在2B組，這與肝癌之一的肝細胞癌特別相關。
此外，世衛與聯合國糧農組織（FAO）組成的食品添加物聯合專家委員會（JECFA），上月底在瑞士日內瓦開會期間，也評估了阿斯巴甜的相關風險，但最終並未發現證據證明，阿斯巴甜確實會造成危害，故沒有改變現行每日容許攝取量（每公斤體重攝取0至40毫克）。
換言之，2個專家機構的結論可歸結為，在規定的份量內食用阿斯巴甜，依然算是安全的。
阿斯巴甜是世界上最受歡迎的甜味劑之一，過去30餘年被廣泛用在各種食品、飲品甚至藥物，從可口可樂無糖汽水、口香糖、減肥飲料、冰淇淋、咳嗽藥水、維生素咀嚼片等都有添加。