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最新民調！選戰成「四腳督」國民黨將分裂　侯友宜支持度跌破5成

▲總統參選人、總統候選人、總統、賴清德、郭台銘、柯文哲、侯友宜。（圖／NOWnews製圖）
▲總統參選人、總統候選人、總統、賴清德、郭台銘、柯文哲、侯友宜。（圖／NOWnews製圖）

記者孫唯容／綜合報導

2024大選在即，中華亞太菁英交流協會今（14）日公布民調顯示，民進黨參選人賴清德支持度32.4%、民眾黨參選人柯文哲25.9%、國民黨參選人侯友宜僅有17.6%；不過鴻海集團創辦人郭台銘近期動作頻頻，若是未來選戰轉為「四腳督」，賴清德支持率為支持度33.6%、柯文哲為21.1%、國民黨參選人侯友宜14.8%，郭台銘敬陪末座僅12.5%；郭台銘未來參選，不僅衝擊藍白陣營選情，也讓綠營更團結，支持度小增1.2個百分點。

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中華亞太菁英交流協會今天公布最新大選民調數據；從數據來看目前，由民進黨參選人賴清德支持度穩居第一，支持度為32.4%；民眾黨參選人柯文哲第二，支持度為25.9%；國民黨參選人侯友宜居於老三，支持度為17.6%。

針對各政黨支持者對於候選人的認同度分析，賴清德獲得民進黨支持者82.8%的支持，柯文哲獲得民眾黨支持者82.5%的支持，兩者皆獲得超過8成的支持度；反觀侯友宜僅獲得國民黨支持者的支持只有57.1%。，排名再度落於第三位。

值得關注的是，柯文哲不僅獲得同黨高度支持外，在國民黨支持者中也獲得22.8%支持度，在國民黨堅持「不換侯」的決策下，侯友宜需找回流失的支持者成選戰的當物之急。

目前大選暫為「三腳督」，但是尋求國民黨支持失敗的郭台銘近期動作頻頻，甚至傳出將獨立參選，未來恐轉為「四腳督」的風聲不斷。根據民調顯示，加上郭台銘後，賴清德支持度33.6%，小增1.2個百分點；柯文哲的支持度則降為21.1%、侯友宜則為14.8%，郭台銘僅有12.5%、18.0%無意見。

▲（圖／中華亞太菁英交流協會提供）
▲若選戰轉為「四腳督」，將衝擊藍白選情。（圖／中華亞太菁英交流協會提供）
以政黨認同度而言，民進黨依然力挺賴清德，有85.3%的人支持賴清德；國民黨支持者轉為分裂，47.7%的人支持侯友宜、26.7%的人支持郭台銘、11.3%的人則支持柯文哲；在民眾黨部分，則有72.9%的人力挺柯文哲，16.7%支持郭台銘。

本次民調訪問係於2023年7月10日至7月12日進行訪問。此次成功訪問1003位全國22縣市年滿20歲以上的民眾，在95%信心水準下抽樣誤差正負3.1%。本次調查方法係以市話進行訪問，加權方法則是依內政部戶政司人口資料庫公佈之台灣地區2023年1月份人口統計資料，針對戶籍地行政區、性別、年齡採用多重反覆加權(Raking)處理。

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