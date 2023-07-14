最新民調！選戰成「四腳督」國民黨將分裂　侯友宜支持度跌破5成

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針對各政黨支持者對於候選人的認同度分析，賴清德獲得民進黨支持者82.8%的支持，柯文哲獲得民眾黨支持者82.5%的支持，兩者皆獲得超過8成的支持度；反觀侯友宜僅獲得國民黨支持者的支持只有57.1%。，排名再度落於第三位。
值得關注的是，柯文哲不僅獲得同黨高度支持外，在國民黨支持者中也獲得22.8%支持度，在國民黨堅持「不換侯」的決策下，侯友宜需找回流失的支持者成選戰的當物之急。
目前大選暫為「三腳督」，但是尋求國民黨支持失敗的郭台銘近期動作頻頻，甚至傳出將獨立參選，未來恐轉為「四腳督」的風聲不斷。根據民調顯示，加上郭台銘後，賴清德支持度33.6%，小增1.2個百分點；柯文哲的支持度則降為21.1%、侯友宜則為14.8%，郭台銘僅有12.5%、18.0%無意見。
以政黨認同度而言，民進黨依然力挺賴清德，有85.3%的人支持賴清德；國民黨支持者轉為分裂，47.7%的人支持侯友宜、26.7%的人支持郭台銘、11.3%的人則支持柯文哲；在民眾黨部分，則有72.9%的人力挺柯文哲，16.7%支持郭台銘。
本次民調訪問係於2023年7月10日至7月12日進行訪問。此次成功訪問1003位全國22縣市年滿20歲以上的民眾，在95%信心水準下抽樣誤差正負3.1%。本次調查方法係以市話進行訪問，加權方法則是依內政部戶政司人口資料庫公佈之台灣地區2023年1月份人口統計資料，針對戶籍地行政區、性別、年齡採用多重反覆加權(Raking)處理。