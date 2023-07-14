王心凌9月攻蛋開唱！2場2.1萬張門票完售 下午2點清票
王心凌即將在9月23日、24日一連2天在台北小巨蛋舉行「2023輝葉按你 王心凌 SUGAR HIGH 世界巡迴演唱會」首站，而演唱會門票於今（14）日中午12點開賣，隨即完售，而系統預計將於今天下午2點釋出未完成結帳票券。
記者吳雨婕/綜合報導
王心凌即將帶來全新巡演2023輝葉按你「王心凌 SUGAR HIGH 世界巡迴演唱會」，首站9月23 、24日於台北小巨蛋，今天中午在寬宏售票系統開售，2場2萬1000張票完售，在宣布完售喜訊的同時，王心凌正在赴南寧工作的飛機上，目前系統整理逾期未完成結帳票券，預計今天下午2點後釋出販售。
在先前的記者會上，王心凌談到一口氣連開2場演唱會，直言無論開幾場都會有壓力，目的是想把事情做好，「很期待，不管唱一場還是兩場，就是要更多的去儲備體力。」忙碌到不行的她，提到上個月只休息1、2天，這個月也要看看最後一個禮拜是否有空檔可以休息。
此外，王心凌還搶先透露演唱會將演唱新專輯新歌，且2場演唱會都會有嘉賓，嘉賓都是女性，至於歌單部分，已經大致底定了，而新專輯部分她希望能在演唱會之前發行，「目前進度再一首歌就圓滿了。」