T1選秀／林信寬有機會成選秀狀元？T1選秀今午揭曉　台新受矚目

我是廣告 請繼續往下閱讀
台啤雲豹原握有本屆選秀會第一輪第一順位選秀權，透過交易再取得首輪第二順位選秀權利，交易案已獲聯盟批准，因此，他們有機會一口氣獲得林信寬、高錦瑋等人，唐維傑因傷勢在身，就看其他球隊是否願意出手。
本屆選秀大會聯盟首輪的具體順位為：雲豹、雲豹、台新、台新、海神、獵鷹、特攻、台新；次輪開始為雲豹、台新、太陽、海神、獵鷹、特攻、台新。
本屆T1選秀會有43人報名且符合資格，隨著後續有一些人退出，最終有41人參加。
新人選秀會狀元熱門人選 林信寬進攻手段再進化
本屆新人選秀會狀元熱門人選之一、台灣師範大學主力前鋒林信寬，身高191公分、體重92公斤，本季UBA狀態極佳，頻頻上演飆分秀，全學年度共計11場雙十，更於2022年11月27日預賽對上德霖科大繳出17分16籃板12助攻，達成個人UBA生涯首度大三元，2023年3月2日複賽與強敵健行一役，砍下8記三分球，海灌49分、14籃板、6助攻，除刷新個人UBA生涯新高外，單場得分更登上UBA歷年第三高。
人小志氣高 高錦瑋未來無可限量
健行科大主力控球高錦瑋，身高173公分、體重66公斤，儘管沒有絕佳的身材條件，但憑藉著穩健的控球節奏以及戰術執行力強等特性，成為健行科大後場安定局勢的存在。
高錦瑋本季UBA三分球139投53中，命中率近四成，外線穩定度提升，加上拿手的切入分球或拋投，進攻手段多元具有影響戰局的能力，不過許時清教練提點道：「因身高限制的關係，高錦瑋在切入後若遇到阻礙，需要隊友空手走位、空切配合，如果加強切入後遭遇防守補位的進攻技巧，未來無可限量。」
此外，PLG職籃(P. LEAGUE+)選秀只有8位球員獲選，T1在這次選秀可望選進很多球員，對比PLG來說，可能有些出入。
T1選秀41人完整名單：
1. 吳政昕/中華醫事科技大學/F/187/83.6
2. 張兆辰/臺灣師範大學/F/196/96.6
3. 林奇翰/臺北市立大學/G/177/66.4
4. 許敬恩/臺灣師範大學/F/188/87.5
5. 蔡鎮嶽/高雄師範大學/F/197/92.6
6. 蔣浩文/臺灣師範大學/G/175/75
7. 李沛澄/輔仁大學/G/180/77.7
8. 林信寬/臺灣師範大學/G/F/192/96.7
9. 蔡紘揚/輔仁大學/G/182/83.2
10. 陳澔翔/國立體育大學/F/185/101.3
11. 謝承諳/國立體育大學/F/191/95.1
12. 陳力行/國立體育大學/G/177/66.2
13. 廖景泰/高雄師範大學/C/198/106.7
14. 陳昭群/國立台灣科技大學/F/196/76.2
15. 劉彥廷/僑光科技大學/F/195/96.9
16. 梁予綸/臺北市立大學/F/190/69.9
17. 唐維傑/維吉尼亞軍校/G/193/92
18. 高錦瑋/健行科技大學/G/173/66
19. 劉承彥/義守大學/G/172/72.4
20. 蘇培凱/國立臺灣藝術大學/G/F/182/84
21. 楊皓韋/文化大學/G/180/79.9
22. 劉光尚/輔仁大學/F/191/88
23. 吳沛嘉/世新大學/C/205/99.8
24. 簡賀宇/世新大學/G/182/81
25. 劉佳沅/僑光科技大學/G/183/82.4
26. 巫紹齊/文化大學/G/178/82.2
27. 王正文/義守大學/F/192/89.5
28. 林子雋/國立台灣體育運動大學/G/178/76
29. 陳逸/喬治.華盛頓大學/G/181/99.4
30. 林勵/國立政治大學/G/183/83.2
31. 涂亦含/國立政治大學/F/191/98
32. 陳龍/文化大學/F/179/88.4
33. 巫竣安/僑光科技大學/F/185/84.5
34. 喬楚瑜/輔仁大學/F/198/99.4
35. 林明瑋/僑光科技大學/G/185/82
36. 范哲浩/樹德科技大學/G/182/84.5
37. 王偉廷/臺北商業大學/F/189/89
38. 郭振復/高雄師範大學/F/192/81
39. 李承恩/臺北市立大學/Ｇ/187/80.3
40. 熊哲言/文化大學/G/185/79.8
41. 莊瑋杰/輔仁大學/G/185/76.7