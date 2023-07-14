逛女力「好How市集」還能「玩聚尋寶」 7/15邀親子同樂
以女性力量為主的「好How市集」7月15日、16日兩天下午3點起在婦女館旁的綠草地舉辦，集結眾多攤位推出各式創意商品、美食，更首度結合「玩聚尋寶市集」，讓小朋友們分享自己的「寶物」或參與有趣的親子互動遊戲，透過活動分享環境永續愛地球的概念。
記者陳美嘉／高雄報導
「好How市集」推出各式各樣創意手工藝品、極品手沖咖啡、健康手作烘焙、古早味美食和毛小孩無負擔的手作零食。民眾在市集可以邊品美食，邊玩手作DIY的活動，更邀請人氣滿滿的氣球達人櫻桃美代子與小朋友互動表演，並有創意造型氣球大放送。另外，只要在市集上消費滿額，就有機會獲得精美好禮帶回家，數量有限，換完為止。
7月15日也特別邀請「玩聚尋寶市集」到現場設攤，「玩聚尋寶市集」以非營利的角度出發，鼓勵小朋友們主動分享自己的「寶物」或參與有趣的親子互動遊戲，透過市集活動讓孩子表達自己的想法、與他人互動和溝通，同時促進二手玩具物資的循環再利用。小攤主們將在這裡自豪地展示他們的「寶物」，並進行市集互動小遊戲，如塗鴉、折氣球和玩泡泡等DIY遊戲。只要和三個以上的攤位進行交換、互動或消費，就能獲得精美小禮物。