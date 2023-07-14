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夏日消暑留意「冷氣病」！中醫簡單觀念，防頭頸肩腹痛更養生！

▲ （圖／今健康）
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台灣夏季炎熱，氣溫屢創新高，熾熱高溫下，民眾大多盡量窩在冷氣房中，喝著透心涼的冰飲，也因此冷氣而造成寒氣鬱閉的情況也增加了，也就是俗稱的「冷氣病」。雲品中醫診所院長彭意雯醫師提醒，消暑有方法，吹冷氣注意細節更有助身體健康。

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夏天吃冰食易頭昏嗜睡，適度吃這些冷食消暑佳！

冰食易陽虛氣虛，引各種不適：彭意雯醫師表示，人體的陽氣周流順暢，有固護體表的作用，陽氣充足則精神清明，不怕風吹強健不生病。人為恆溫動物，一旦低於體溫的食物及冰食進入體內，人體需消耗大量陽氣來消化代謝，本身陽氣較不足的地方就會出現陽虛氣虛的症狀，例如頭昏嗜睡、流鼻水、胃脹、腸脹氣難解便、頻尿、痛經等陽氣受阻或衰弱的現象。

中醫推薦消暑冷食：彭意雯醫師指出，炎炎夏日中想要消暑又不傷身，建議較寒涼的生食及瓜果，例如西瓜、火龍果、木瓜、葡萄柚、生菜、生魚片、青草茶、仙草、愛玉等。至於是否不宜攝取或少量攝取，因人而異。常溫的開水還是最適合解渴且補充水分的來源。

吃太冷腹脹腹瀉，建議這樣吃：彭意雯醫師表示，一般體質者，以及手腳冰冷、便秘、面色白青、腹瀉便溏等體質較虛寒者，適量攝取是合宜的，過量攝取則會造成身體的負擔。若是體質本身很燥熱，體溫偏高、容易流汗的人，適當的攝取可以幫助清熱降溫，但也不宜過度，以人體可以消化得了為度，否則還是會耗傷陽氣的。如果真的出現過食生冷而造成腹脹腹瀉的症狀，建議吃些溫暖的食物來緩和或是就醫調理。

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吹風吹冷氣留意「冷氣病」,醫教簡單觀念防頭頸肩痠痛！

冷氣對著人吹易傷身：冷氣病在冷氣房內也要留意，彭意雯醫師就曾遇到好幾個病人，在辦公室內冷氣的風口一直對著頭或後背吹，造成頭痛、肩頸僵硬，長期下來對人體的危害相當很大。

簡單避免冷氣對人吹助養生：醫師解釋，督脈及膀胱經位於人體的背面，主一身一陽氣，風寒入侵經脈，造成陽氣受損，引起頭緊痛、肩頸僵硬、怕冷、手腳冰冷、免疫力下降，一直反覆出現感冒過敏的症狀。建議盡量避開風口直吹的機會，可戴帽子或是轉個方向，或是準備一件薄外套，可抵禦寒氣及冷風的侵襲。

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睡覺時一般的風也別對著人：晚上睡覺時，建議冷氣加循環扇幫助降低室內溫度，溫度不宜設定太低，因晚上睡覺時人的體溫會下降，體表的陽氣走入臟腑，人體對於外邪的防禦力會下降。一般的風也不宜直接對人吹，風為百病之長，吹風吹多了，免疫力下降，人容易生病，頭痛、鼻塞、流鼻水、腳抽筋、筋骨痠痛、落枕、腰閃挫，都跟風寒外邪入侵經脈、筋骨肌肉有關。若睡覺會吹到風，建議可穿薄長袖睡衣將手腳及關節保護住，以免風寒入侵關節，寒凝氣血，加速關節老化，出現抽筋、關節痠軟的症狀。

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