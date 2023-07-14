賴清德訪LINE總部談數位治理　赫然發現與饅頭人生日同天

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賴清德隨後與充滿熱情的LINERs，進行「賴」與「LINE」的問答PK大戰。賴清德率先發問，詢問他養的寵物是什麼種類，沒想到一位LINER迅速回答「魚」，第一題就直接落敗；換到LINER向賴清德提問時，問到哪一位LINE FRIENDS角色與他同天生日，賴清德則邊笑邊向場外求救，最後才得知原來饅頭人的角色，和他一樣都是10月6日生日。
在互動期間，賴清德獲得了LINE所致贈的LINE AI 自拍，生成了九種不同造型的他，而日前賴清德也舉辦了網路按讚投票，將按讚數最高的造型換成他的一日Instagram大頭貼。賴清德也贈與「台灣造型頸枕」作為回禮，以示感謝，最後他與LINERs一起大自拍，圓滿完成此次的參訪行程。
參訪過程中，賴清德進入首次對外開放的LINE Bank監控室及客服中心，體驗「全台第一家提供全天候基礎手語視訊客戶服務」的實際訓練。賴清德也在現場與同仁們進行手語互動教學，驗收時則展現出良好的學習能力，快速上手比出「生日快樂」的手語。
LINE台灣執行長Roger 與 LINE Bank總經理Morris ，也在簡報時分享為防範網路詐騙所投入的努力與政府合作積極偵測提早發現不法行為。賴清德也說，LINE正在持續壯大，期許能承擔更多的社會責任，期望雙方能共同保護民眾，防止大眾受騙。