曹格失控狂洗版曬親密照「我很痛苦」 前妻吳速玲IG首發聲
歌手曹格去年11月與吳速玲離婚，結束14年婚姻。昨（13）日曹格突現身吳速玲IG貼文下，並針對「德翔海運」少東陳劭翔留言，寫下「其實很普通」不斷留下3個回覆，又在自己IG狂發合照思念前妻，對此，吳速玲今（14）日在IG上轉發陳劭翔老婆陳薇的動態，內容寫道「不用抱歉，妳活得很漂亮。」
記者薛羽彤/綜合報導
對於曹格失控行徑，吳速玲沒直接回覆，她轉發陳薇的動態，內容提到這株錦緞，是陳薇夫妻倆送給吳速玲的禮物，最後一句話寫道「不用抱歉，妳活得很漂亮。」似乎在對吳速玲喊話，最後不忘叮嚀好友「要好好照顧我們的錦緞嘿！」
吳速玲昨日在IG上分享生活點滴，背景是一株植物「錦緞蔓綠絨」，好友陳薇的老公，同時也是「德翔海運」少東陳劭翔留言「錦緞很美」，吳速玲回覆「很美～你看我都硬蹲下跟他合照了」，曹格突然現身回應，「很美喔！」又連續寫下「其實很普通」、「怎麼了」、「為什麼那麼安靜，然後沒有任何回覆？」並標記兩人，曹格現已將留言刪除。
曹格今日凌晨狂發與吳速玲同框照，寫下「希望下一個人比我更懂得欣賞她，如果不懂，我會找他表達我的感受」、「結婚日！說的台詞、承諾， 保證……都廢了！」「等著看看妳的律師是否會打給我」、「亂七八招了……，但還是愛她。 傻傻的被罵，被笑，被恐嚇，但也傻傻的把爽。」稍早他再度更新社群，吐露心境「我現在非常痛苦，幫我。」
而曹格的公司回應，「他在療傷中，面對自己內心的傷，也在努力變成一個更好的自己，不讓大家擔心，謝謝大家的關心，公司會一直支持他的音樂事業 。」