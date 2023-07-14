獨家直擊／《玩命關頭》韓哥在台北！粉絲遇到爽翻　0偽裝超親民

曹格失控狂洗版曬親密照「我很痛苦」　前妻吳速玲IG首發聲

▲曹格（右）今（14）日突瘋狂洗版曬吳速玲合照，還到她IG下留言，不過現已刪除留言。（圖／NOWnews資料照）
▲曹格（右）今（14）日突瘋狂洗版曬吳速玲合照，還到她IG下留言，不過現已刪除留言。（圖／NOWnews資料照）

記者薛羽彤/綜合報導

歌手曹格去年11月與吳速玲離婚，結束14年婚姻。昨（13）日曹格突現身吳速玲IG貼文下，並針對「德翔海運」少東陳劭翔留言，寫下「其實很普通」不斷留下3個回覆，又在自己IG狂發合照思念前妻，對此，吳速玲今（14）日在IG上轉發陳劭翔老婆陳薇的動態，內容寫道「不用抱歉，妳活得很漂亮。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲曹格現身吳速玲IG留言區，連續留下3個回覆。（圖／吳速玲IG）
▲曹格現身吳速玲IG留言區，連續留下3個回覆。（圖／吳速玲IG）
對於曹格失控行徑，吳速玲沒直接回覆，她轉發陳薇的動態，內容提到這株錦緞，是陳薇夫妻倆送給吳速玲的禮物，最後一句話寫道「不用抱歉，妳活得很漂亮。」似乎在對吳速玲喊話，最後不忘叮嚀好友「要好好照顧我們的錦緞嘿！」

▲吳速玲轉發陳薇動態，內容寫道「不用抱歉，妳活得很漂亮。」（圖／吳速玲IG）
▲吳速玲轉發陳薇動態，內容寫道「不用抱歉，妳活得很漂亮。」（圖／吳速玲IG）
吳速玲昨日在IG上分享生活點滴，背景是一株植物「錦緞蔓綠絨」，好友陳薇的老公，同時也是「德翔海運」少東陳劭翔留言「錦緞很美」，吳速玲回覆「很美～你看我都硬蹲下跟他合照了」，曹格突然現身回應，「很美喔！」又連續寫下「其實很普通」、「怎麼了」、「為什麼那麼安靜，然後沒有任何回覆？」並標記兩人，曹格現已將留言刪除。

曹格今日凌晨狂發與吳速玲同框照，寫下「希望下一個人比我更懂得欣賞她，如果不懂，我會找他表達我的感受」、「結婚日！說的台詞、承諾， 保證……都廢了！」「等著看看妳的律師是否會打給我」、「亂七八招了……，但還是愛她。 傻傻的被罵，被笑，被恐嚇，但也傻傻的把爽。」稍早他再度更新社群，吐露心境「我現在非常痛苦，幫我。」

而曹格的公司回應，「他在療傷中，面對自己內心的傷，也在努力變成一個更好的自己，不讓大家擔心，謝謝大家的關心，公司會一直支持他的音樂事業 。」

曹格崩潰喊痛苦「幫我」！公司緊急回應：療傷中

曹格失控示愛前妻喊「還是愛她」！情緒崩潰求救：幫我

曹格連發親密照！痛喊「承諾都廢了」　狂TAG前妻：還是愛她

吳速玲離婚曹格半年！遭直擊穿著火辣「東區約會」　還送對象回家

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀