紅寶石旋風 黃偉哲攜台南芒果快閃韓國 2大龍頭百貨上架引發關注

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昨(13）日黃偉哲在首爾台貿中心主任賴登科陪同下，親赴韓國首爾樂天飯店，參加台南愛文芒果甜點Photo Event活動，黃偉哲為近年首位登韓進行台南芒果宣傳的地方首長，所行之處備受矚目。飯店西點主廚以愛文芒果為主角推出推出3款台南愛文芒果甜點，二款芒果塔及一款芒果蛋糕，吃起來入口即化，尤其是芒果的香氣跟甜美的口感、香氣及充滿台南文化底蘊的雅緻，吸引韓國媒體、買家、網紅、直播主的關注，現場人潮滿滿。
黃偉哲表示，這幾天參訪過程感受出韓國民眾對於台南愛文芒果討喜的顏色、外觀跟口感情有獨鍾，台南愛文芒果採人工套袋細心照顧，需經過通過層層嚴格檢驗才能出口，完熟香甜的愛文芒果果肉細緻、自然香甜。此次積極拓展台灣愛文芒果韓國貿易商機，期盼今年韓國市場與去年相比，可增加台灣芒果15%以上的外銷實績。
台南農業局長李建裕表示，籌備了數月與韓國龍頭飯店洽談，終於談定在韓國首爾樂天五星級酒店推出愛文芒果系列，單份價格為新台幣1000~1500元之間，以精品甜點方式打入高端市場，期盼在市府團隊的努力下在韓國市場創佳績 。目前台南芒果進入盛產，質量均優，色澤漂亮、香氣濃郁、皮薄、肉纖細，吃起來美味，正是嚐鮮的好時機。
為搭配台南愛文芒果甜點的推出，飯店特別舉辦「消費台灣愛文芒果甜點，可參加台灣機票、台南住宿抽獎活動」預計在7月底抽出幸運得主，為台南芒果行銷活動增添亮點同時也為台南觀光帶動契機。