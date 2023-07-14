2023屏東高樹鄉夏日音樂祭14日正式開放

『芋水則旺・高樹向前』，高樹鄉夏日音樂祭即將在新豐親水公園隆重開幕，這個充滿生機的活動將在7月14日至16日連續三天舉行，為大家帶來一場精彩絕倫的夏日盛會。
記者莊全成／屏東報導
高樹新豐親水公園是今年初開幕的熱門新景點，擁有將近43個籃球場大小的戲水池，佔地約1.8公頃，絕對是親子們的夢幻天堂。在高樹鄉公所的精心策劃下，夏日音樂祭將進一步加碼，帶給大家更多驚喜，除了免費戲水池外，還有夏日音樂祭、星空夏宴、青春樂團演出、農產品拍賣會、告水市集等多項活動，讓您與家人一同度過一個難忘的暑假。
高樹鄉鄉長梁正翰表示，親水公園自開幕以來深受民眾喜愛，因此特別爭取到經濟部水利署經費，舉辦這場適合全家大小的夏日音樂祭。這將是一個獨特的體驗，讓您在大武山下的戲水池中聆聽音樂、品味高樹的美食，並購買高樹特產，享受高樹生活的美好。
除了戲水樂趣和音樂表演外，活動還特別安排了高樹特有市集，邀請了各式美食攤商、高樹優質農特產和手作小物攤位，還有風格獨特的餐車。在16日的星空夜晚，還將舉辦限量席次的『夏宴・漱石』餐桌活動，讓您在大武山下的親水公園岸邊享受美食盛宴。
『芋水則旺・高樹向前』2023高樹鄉夏日音樂祭將給您帶來全新的夏日體驗，讓您感受高樹的熱情與活力。不要錯過這個難得的機會，邀請您的家人一起來享受這個獨特的暑假樂趣。