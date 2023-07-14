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陪愛徒訓練爆瘦22公斤　「滑輪金后」楊合貞重傷後的溜冰故事

▲吳炯助（左）與楊合貞師徒情深，為了一起訓練，重新穿上溜冰鞋。還瘦了22公斤。圖／取自楊合貞臉書
▲吳炯助（左）與楊合貞師徒情深，為了一起訓練，重新穿上溜冰鞋。還瘦了22公斤。圖／取自楊合貞臉書

記者廖聿偉/高雄報導

在2017年台北世大運狂掃5金1銅的「滑輪金后」楊合貞，生涯已經收集各大國際賽金牌，獨缺亞運就能完成「金牌大滿貫」，今年杭州亞運將是她最後一次叩關，也是生涯最重要且艱難的一戰

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2021年楊合貞再進化且狀況火熱，在哥倫比亞世界競速滑輪溜冰錦標賽拿下2金1銀，未料卻在之後的比賽中遭對手惡意衝撞後重摔，導致左臂開放性骨折，甚至出現嚴重的後遺症，當時還被丟在急診室與確診病患共處一室，險些葬送選手生涯。

經過漫長地復健，楊合貞仍堅持要重返賽場，但去年3月卻突然半身麻痺，連溜冰姿勢都完全走樣，之後透過國訓中心的醫療團隊和物理治療師診治，才慢慢恢復。

▲楊合貞在比賽中受傷，導致左臂開放性骨折，甚至出現嚴重的後遺症。圖／取自教練吳炯助臉書
▲楊合貞在比賽中受傷，導致左臂開放性骨折，甚至出現嚴重的後遺症。圖／取自教練吳炯助臉書
恩師吳炯助看到愛徒受到傷病折磨，心疼不已，除了日日陪伴外，他也重新穿上溜冰鞋，陪楊合貞一起訓練，並在練習過程中揣摩楊合貞的動作，給予最及時的建議，兩人攜手走過低潮。

吳炯助說，「超過10年不曾穿上溜冰鞋，為了要一起訓練，還瘦了22公斤，但看到楊合貞日漸好轉，並漸漸找回比賽狀態，內心還是非常欣慰，這段日子也特別感謝老婆的體諒。」

楊合貞傷勢已恢復八成，近期在600公尺跑出48秒的成績，讓師徒都非常振奮，對於本次亞運參賽項目的1萬公尺計點淘汰賽和3000公尺接力，重燃信心。楊合貞說，現階段會先加強體能、提升耐力，之後才是增強爆發力。

▲楊合貞傷勢已復原八成，且逐漸找回最佳狀態。圖／記者廖聿偉攝
▲楊合貞傷勢已復原八成，且逐漸找回最佳狀態。圖／記者廖聿偉攝
原本上屆亞運結束就要退休的楊合貞，因為沒拿到金牌決定再拚一次，未料遇到疫情攪局，一等就是5年。她笑說，「或許是老天捨不得我退休，我只好繼續拚下去。」

已宣告今年結束就要退役的楊合貞，被問到退休規劃時仍眼中泛淚，「滑輪溜冰改變了我的人生，從小一開始訓練到現在，它已經是我生命的一部分，如果不溜冰了，可能會感到很孤單。」

▲楊合貞（左）與教練吳炯助師徒情深。圖／取自楊合貞臉書
▲楊合貞（左）與教練吳炯助師徒情深。圖／取自楊合貞臉書
▲楊合貞傷勢已復原八成，且逐漸找回最佳狀態。圖／記者廖聿偉攝
▲楊合貞傷勢已復原八成，且逐漸找回最佳狀態。圖／記者廖聿偉攝

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