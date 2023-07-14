《玩命關頭》韓哥棄法律改演戲　感謝貴人林詣彬：我的人生都有他

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1998年，姜成鎬與洪金寶、胡凱莉等華裔影星參演影集《過江龍》，隔年以動作喜劇片《神秘兵團》登上大銀幕，真正的轉捩點是2002年被台裔導演林詣彬相中演出《火爆麻吉》，該片在獨立影展獲得好口碑，林詣彬被主流片商找去拍《玩命關頭3：東京甩尾》，林詣彬給了姜成鎬「韓哥」這個角色，又在同一集賜死他。
雖然才剛加入《玩命》大家庭就領便當，殊不知，觀眾愛上韓哥，《玩命關頭6》揭曉殺死他的兇手是戴克蕭（傑森史塔森 飾）後，觀眾無法接受，群起激憤，在網路上發起「#JusticeForHan（還給韓哥公道）」的連署活動，林詣彬得知後非常感動，最後在第九集讓韓哥起死回生。
姜成鎬和林詣彬認識多年，兩人有深厚的革命情感，姜成鎬受訪時曾說，可以與好朋友一起工作是很難得的機會，特別在演藝圈，「林詣彬和我整個演員生涯幾乎都在一起，我們和韓哥一起開始，現在和韓哥一起回來」，他還跟粉絲道謝，謝謝大家讓韓哥重回《玩命》宇宙。
因為《玩命關頭》漸漸在好萊塢站穩腳步，姜成鎬接連有了和席維斯史特龍、趙薇、黃曉明、陳妍希合作的機會，也獲邀客串警匪長青影集《CSI犯罪現場》，還和吳彥祖創立潮流品牌，去年更於全新的《星際大戰》系列影集《歐比王肯諾比》出任一角，擁有一把所有人都嚮往揮舞、專屬自己的光劍，身為星戰鐵粉的他說：「我常常在想自己到底是如何走到這一步的？真的很酷！」