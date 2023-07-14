獨家直擊／《玩命關頭》韓哥在台北！粉絲遇到爽翻　0偽裝超親民

《玩命關頭》韓哥棄法律改演戲　感謝貴人林詣彬：我的人生都有他

▲《玩命關頭》「韓哥」姜成鎬的貴人是導演林詣彬。（圖／翻攝自姜成鎬臉書）
▲《玩命關頭》「韓哥」姜成鎬的貴人是導演林詣彬。（圖／翻攝自姜成鎬臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

51歲美籍韓裔演員姜成鎬（Sung Kang）是南韓移民後代，熱愛表演的他，放棄法學院學業，從跑龍套的小角色開始追逐好萊塢電影夢，苦熬多年，終於以《玩命關頭》系列的「韓哥」一角嚐到走紅滋味，不僅工作紛紛找上門，還成為許多亞裔移民心目中的偶像，而他生命中的貴人就是導演林詣彬。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲▼姜成鎬在好萊塢打拚多年，雖然算不上大紅大紫，但已經小有成績。（圖／翻攝自姜成鎬臉書）
▲▼姜成鎬在好萊塢打拚多年，雖然算不上大紅大紫，但已經小有成績。（圖／翻攝自姜成鎬臉書）
▲▼姜成鎬在好萊塢打拚多年，雖然算不上大紅大紫，但已經小有成績。（圖／翻攝自姜成鎬臉書）
姜成鎬生於喬治亞州，在加州求學、成長，大學時期萌生當演員的念頭，然而害怕爸媽會擔心亞洲人在美國娛樂圈難以生存，加上雙親極力反對，填志願時便違背真意選擇主修法律，然而他最後還是毅然決然放棄法學院學業，一邊在餐廳打工一邊積極參與試鏡，演出一些名不經傳的配角。

▲姜成鎬靠《玩命關頭》系列「韓哥」角色在老萊塢打開知名度。（圖／翻攝自姜成鎬臉書）
▲姜成鎬靠《玩命關頭》系列「韓哥」角色在老萊塢打開知名度。（圖／翻攝自姜成鎬臉書）
1998年，姜成鎬與洪金寶、胡凱莉等華裔影星參演影集《過江龍》，隔年以動作喜劇片《神秘兵團》登上大銀幕，真正的轉捩點是2002年被台裔導演林詣彬相中演出《火爆麻吉》，該片在獨立影展獲得好口碑，林詣彬被主流片商找去拍《玩命關頭3：東京甩尾》，林詣彬給了姜成鎬「韓哥」這個角色，又在同一集賜死他。

▲姜成鎬之於「韓哥」已經深植《玩命》粉絲心中。（圖／翻攝自姜成鎬臉書）
▲姜成鎬之於「韓哥」已經深植《玩命》粉絲心中。（圖／翻攝自姜成鎬臉書）
雖然才剛加入《玩命》大家庭就領便當，殊不知，觀眾愛上韓哥，《玩命關頭6》揭曉殺死他的兇手是戴克蕭（傑森史塔森 飾）後，觀眾無法接受，群起激憤，在網路上發起「#JusticeForHan（還給韓哥公道）」的連署活動，林詣彬得知後非常感動，最後在第九集讓韓哥起死回生。

姜成鎬和林詣彬認識多年，兩人有深厚的革命情感，姜成鎬受訪時曾說，可以與好朋友一起工作是很難得的機會，特別在演藝圈，「林詣彬和我整個演員生涯幾乎都在一起，我們和韓哥一起開始，現在和韓哥一起回來」，他還跟粉絲道謝，謝謝大家讓韓哥重回《玩命》宇宙。

▲姜成鎬（後）與導演林詣彬是工作夥伴也是老友。（圖／翻攝自姜成鎬臉書）
▲姜成鎬（後）與導演林詣彬是工作夥伴也是老友。（圖／翻攝自姜成鎬臉書）
因為《玩命關頭》漸漸在好萊塢站穩腳步，姜成鎬接連有了和席維斯史特龍、趙薇、黃曉明、陳妍希合作的機會，也獲邀客串警匪長青影集《CSI犯罪現場》，還和吳彥祖創立潮流品牌，去年更於全新的《星際大戰》系列影集《歐比王肯諾比》出任一角，擁有一把所有人都嚮往揮舞、專屬自己的光劍，身為星戰鐵粉的他說：「我常常在想自己到底是如何走到這一步的？真的很酷！」

獨家直擊／《玩命關頭》韓哥在台北！粉絲遇到爽翻　0偽裝超親民

《玩命關頭X》蓋兒加朵怎麼復活的？導演吐關鍵：劇情絕對會解釋

吉賽兒回歸《玩命關頭X》！巨石強森、馮迪索「和解內幕」大解密

《玩命關頭X》才上映！莉蒂再曝第11集「飆速進度」：導演好興奮

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀