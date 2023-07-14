《PEAK TIME》打工團VANNER到台灣！M.O.N.T現身沒人帶 場面混亂
南韓人氣選秀節目《PEAK TIME》今年4月播畢，選出的冠軍團VANNER獲得3億韓元（約台幣707萬元）獎金，並拿到巡迴演唱會的機會，他們跟節目亞軍團MASC成員熙宰、IREAH自組的「SEVENUS」，以及第六名的「M.O.N.T」兩位成員Bitsaeon、Roda，將於15日在TICC舉辦粉絲見面會，今（14）日3組人馬提前來台做準備，中午陸續現身桃園機場一二航廈，近百位粉絲熱烈迎接。
記者陳雅蘭/桃園報導
SEVENUS跟M.O.N.T一起現身桃園第二航廈，因為沒有人上前帶路，他們起初不知該往左或往右走，但見到粉絲仍親民的揮手跟接機粉絲致意，藝人見到有人想送禮物，則是雙手比叉委婉拒絕。SEVENUS跟M.O.N.T因為態度親切，使得現場粉絲險些失控，大家包圍4人一路「擠」到機場外，直到藝人上車仍在車外停留喊話，可見SEVENUS和M.O.N.T的魅力不容小覷。
接完SEVENUS跟M.O.N.T後，二航的粉絲飛奔至一航廈準備迎接VANNER，VANNER成員泰煥、Gon、慧成、成國、泳光約莫下午1點半現身入境大廳，他們一見到有媒體拍攝，皆大方點頭揮手，上車前更是轉頭看向攝影大哥，親民態度令在場粉絲欣喜若狂。
《Peak Time》是2023上半年最受矚目的全球選秀節目，由李昇基、Jay Park朴載範、Super Junior圭賢、WINNER宋旻浩、少女時代Tiffany、Highlight李起光、INFINITE金聖圭、SM娛樂表演總監沈在元、音樂製作人Ryan S. Jhun等黃金團隊擔任評審團；選秀規則為「重新賦予已經出道過，卻沒能成功的無名寶藏男團再次獲得舞台表演的機會」。
節目中最受矚目的就屬「打工團」VANNER，錄影時成員泰煥、Gon、慧成、成國、泳光已出道3年，但他們出身小公司、資源不足的關係，所以不紅、表演機會不多，公司包含老闆在內僅有6人，隊長泰煥要兼任公司行政事務，而為了養活自己，成員必須透過當外送員、在辣炒年糕店、咖啡廳工作賺取生活費，連公司代表都兼差代駕。
VANNER成員常因沒收入，曾思考是否放棄舞台，但他們仍希望能透過節目奮力一搏，因此利用下班後的凌晨時段練習，讓在場評審聽了既敬佩又心酸；VANNER表示很珍惜表演機會，努力呈現好歌喉與精湛舞蹈，週週比賽都令評審感動落淚，並蟬聯數週全球粉絲投票排行榜冠軍，VANNER最終成功拿下第一名得到3億獎金、世界巡迴演出的機會；他們也將在明15日跟SEVENUS、M.O.N.T一起於TICC一日舉辦2場見面會。