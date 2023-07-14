澳洲鮮肉RINI嗑芒果冰不放手！不怕被AI取代 「人的創意無限」
菲律賓裔澳洲歌手RINI首度來台在台北Legacy舉行「RINI演唱會台北站2023 Past the Naked Eye 2023 Asia Tour in Taipei」，他為了演唱會提早來到台灣，於今（14）日在台北進行媒體訪問，一吃到芒果冰，他立即愛不釋手猛嗑。RINI受訪時，談到AI製作音樂一事，坦言不怕會被取代，「人的創意無限。」
記者吳雨婕/台北報導
RINI談到對台灣印象，笑說「很熱」，「也有可能是因為季節的關係所以才這麼熱，我覺得台灣很漂亮，台灣文化很豐富，聽說台灣有很多美食，希望能把握機會探索台灣其他地方。」
RINI所屬的華納音樂在活動上送上芒果冰，他一看到芒果冰就露出開心的表情，變身好奇寶寶，不斷詢問芒果冰上的配料、醬料是什麼，更直接拿起湯匙吃了好幾口，甚至不願離手，還稱讚：「我想帶回家吃！」
RINI本身是菲律賓人移民澳洲，近期則是以藝術家身分待在美國，他提到未來希望能拿到美國的長期居留證，「希望能藉由身為來自菲律賓的藝術家之姿，鼓勵東南亞的年輕人去追隨音樂夢，有夢就勇敢去追。」不忘表示家鄉菲律賓對他來說非常重要。
近期許多人以AI製作音樂，被問到會不會擔心因此被取代，RINI笑回：「剛接觸到AI的時候覺得很科技，有點擔心AI模仿某個藝人做了一個創作出來，這個東西不是那個藝人做的，這是負面狀況。但畢竟這是一個科技工具，我不會害怕，如果有機會，我也可以用AI來協助創作，但因為音樂還是由心出發，人的創意是無限的。」