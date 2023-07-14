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王思佳曾與郭富城拍MV「清純照」曝！揭演戲祕辛：光長相就得罪人

▲藝人王思佳在節目上分享創業甘苦和經驗，也談到剛出道時，走「鄰家女孩」路線，人生第一支MV還是跟郭富城合拍的。（圖／東風衛視提供）
▲藝人王思佳在節目上分享創業甘苦和經驗，也談到剛出道時，走「鄰家女孩」路線，人生第一支MV還是跟郭富城合拍的。（圖／東風衛視提供）

記者郭佩蓉/綜合報導

藝人王思佳在演藝圈闖蕩多年，日前受邀上節目《請問老闆？》分享創業甘苦和經驗，談到剛出道時走「鄰家女孩」路線，王思佳表示人生第一支MV就是跟郭富城合拍，她印象中就是一直在不斷地搭乘捷運，然後偶遇了誰。此外，她也透露當新人演戲的委屈及祕辛，第一次演台語劇就受到震撼教育，她覺得世界很不公平，但是她不會鑽牛角尖，因為她自認光長相就滿得罪人，很多人不認識就會直覺她難相處，甚至是她面無表情坐著，都有人覺得她在生氣。

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▲王思佳（左）上節目《請問老闆？》接受主持人黃若薇（右）訪問，大談電商創業心路歷程。（圖／東風衛視提供）
▲王思佳（左）上節目《請問老闆？》接受主持人黃若薇（右）訪問，大談電商創業心路歷程。（圖／東風衛視提供）
王思佳在節目上坦承其實不如外界想像，以前拍廣告並不輕鬆，她記得曾拍過一個洗面乳的廣告，一直洗臉洗了好幾個小時，洗到臉都紅了，原本以為洗臉就是最困難的，但事實上接下來拍潑水的畫面才是最辛苦的，因為要有享受的感覺，除了水很冷之外，水盆放在面前，她要把腳打很開撐住，「我記得那個廣告拍了24小時，臉都要爛掉了，真的讓我永生難忘！但當我跟同學去看電影，在電影院看到我自己的廣告時，真的很開心，就忘記前面的苦。」

▲王思佳人生第一支MV跟郭富城合拍，清純模樣曝光。（圖／東風衛視提供）
▲王思佳人生第一支MV跟郭富城合拍，清純模樣曝光。（圖／東風衛視提供）
她也透露當新人演戲的委屈，完全不會講台語的她，為了演出台語劇請教家人怎麼唸，將拼音全部寫在劇本上，她回想當時：「那時候每天都拿著那一本，我唸書都沒那麼認真！」結果一到拍攝現場，導演就說改劇本，讓她當場愣住，「我劇本都背了，整晚都沒睡覺，我想盡辦法拼音，作夢都在講那些台詞，結果一講錯，全場就這樣嘖，翻白眼，讓我壓力很大！」

某天長官來劇組探班，因為在背劇本，所以她根本沒發現，就被其他人指責：「你看，她就是沒禮貌，誰來都不起來打招呼！」後來只要有誰來，她馬上站起來打招呼，卻又被說成只忙著社交，都不背劇本，第一次演台語劇就受到如此震撼教育，讓她坦言「世界很不公平」，但是樂觀的她也沒有鑽牛角尖，因為她自認光長相就滿得罪人，很多人不認識就會直覺她難相處，所幸因為經營自媒體，讓很多不了解她的人，在看了她的頻道之後才對她改觀。

▲王思佳（左）自認光長相就蠻得罪人，很多人不認識就會直覺她難相處。（圖／東風衛視提供）
▲王思佳（左）自認光長相就蠻得罪人，很多人不認識就會直覺她難相處。（圖／東風衛視提供）
如今王思佳斜槓電商產業，與森田、丫頭合作快電商，但起初王思佳一聽到「電商」還多了快字，是一頭霧水，後來因為丫頭做很多副業，她投資的東西讓王思佳有信心，而且因為疫情關係，大家都喜歡在網路上買東西，所以王思佳決定試試看，就選了一些她喜歡的品項放到這個平台裡，沒想到加入後讓人生有更多想法，當被現場大學生問到如果跟丫頭、森田發生摩擦時，怎麼解決？王思佳笑說：「我雖然長得很難搞，但我是一個講道理的人，我覺得好處是我們三個都是火象星座，講話不拐彎抹角也不官腔，第一個月時就風平浪靜，我還想說是不是真的無可挑剔，還是他們真的覺得沒什麼，後來發現其實志同道合的朋友做事，觀念和個性上比較像的人比較不會有誤會。」

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