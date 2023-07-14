王思佳曾與郭富城拍MV「清純照」曝！揭演戲祕辛：光長相就得罪人

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她也透露當新人演戲的委屈，完全不會講台語的她，為了演出台語劇請教家人怎麼唸，將拼音全部寫在劇本上，她回想當時：「那時候每天都拿著那一本，我唸書都沒那麼認真！」結果一到拍攝現場，導演就說改劇本，讓她當場愣住，「我劇本都背了，整晚都沒睡覺，我想盡辦法拼音，作夢都在講那些台詞，結果一講錯，全場就這樣嘖，翻白眼，讓我壓力很大！」
某天長官來劇組探班，因為在背劇本，所以她根本沒發現，就被其他人指責：「你看，她就是沒禮貌，誰來都不起來打招呼！」後來只要有誰來，她馬上站起來打招呼，卻又被說成只忙著社交，都不背劇本，第一次演台語劇就受到如此震撼教育，讓她坦言「世界很不公平」，但是樂觀的她也沒有鑽牛角尖，因為她自認光長相就滿得罪人，很多人不認識就會直覺她難相處，所幸因為經營自媒體，讓很多不了解她的人，在看了她的頻道之後才對她改觀。
如今王思佳斜槓電商產業，與森田、丫頭合作快電商，但起初王思佳一聽到「電商」還多了快字，是一頭霧水，後來因為丫頭做很多副業，她投資的東西讓王思佳有信心，而且因為疫情關係，大家都喜歡在網路上買東西，所以王思佳決定試試看，就選了一些她喜歡的品項放到這個平台裡，沒想到加入後讓人生有更多想法，當被現場大學生問到如果跟丫頭、森田發生摩擦時，怎麼解決？王思佳笑說：「我雖然長得很難搞，但我是一個講道理的人，我覺得好處是我們三個都是火象星座，講話不拐彎抹角也不官腔，第一個月時就風平浪靜，我還想說是不是真的無可挑剔，還是他們真的覺得沒什麼，後來發現其實志同道合的朋友做事，觀念和個性上比較像的人比較不會有誤會。」