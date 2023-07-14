《澎湃新聞》董事長程峰遭查 近8個月第3位上海宣傳系統高層落馬
上海市紀委監委網站13日晚間發布公告，表示「上海報業集團副總經理程峰涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受上海市紀委監委紀律審查和監察調查」。程峰是上海報業集團副總經理與《澎湃新聞》董事長，過去8個月以來，上海已經有3位宣傳系統高層大佬遭調查落馬。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合中國媒體報導，程峰於1971年12月出生，籍貫上海。1992年6月加入中國共產黨，於2013年擔任上海報業集團副總經理，之後又兼任《澎湃新聞》董事長。
上海報業集團是上海市官方的媒體集團，而《澎湃新聞》的總部就位於上海，曾是《東方早報》的一項新媒體計畫，東方早報於2017年停刊後，員工全數轉入2014年創辦的《澎湃新聞》，客戶端下載量超過2億，在中文地區擁有廣大的影響力。
目前中共官方並未具體說明程峰「違紀違法」的細節，不過自上海主流媒體《東方網》總編輯徐世平，於去年11月被開除中共黨籍和公職後，上海市人大常委會黨組書記、主任董雲虎於今年7月12日也因「違紀違法」遭到紀委監委調查，緊接著一天之後程峰中箭落馬，中共紀委監委動作頻繁，尤其上海3位宣傳系統的高階官員接連出事，讓外界認為是有意識在整肅上海文宣系統。