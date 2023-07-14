特企／「台灣中心」獲2023無國界建築獎　台灣人愛心再被世界看見

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「ASF Award無國界建築獎」自2015年開始頒發，通常由當地建築師與國際知名非營利組織共同合作的人道建築計畫獲得。過去幾年，分別由秘魯建築師團隊Semillas所設計與施作的祕魯原住民偏鄉小學獲得2019年首獎；由孟加拉建築師Rizvi Hassan所設計，聯合國UNICHEF與其他組織共同出資的羅興雅難民婦女與女孩小學獲得2021年首獎。特別的是，「台灣中心」身為一個異國團隊，在土敘邊境上建立起來，最初由台灣外交部和民間共同出資，該專案由台灣學者－裘振宇負責規劃、設計和經營管理，並得到了土耳其雷伊漢勒市政府的全力支持。許多人好奇，這個沒有國際營利組織加持，來自台灣的團隊，是如何獲得今年無國界建築獎的首獎？
「台灣中心」執行長－裘振宇表示。這個成就來自於多方的努力與合作，從2016年開始，「台灣中心」歷經三年的調研及規劃，終於得到了台灣外交部、駐土耳其鄭代表的資金和支持，以及土耳其雷伊漢勒市政府的大力協助。
在第一期工程結束後，「台灣中心」更得到了台灣藝文界的支持，包含林懷民、吳念真、王小棣和林正盛等知名人士。此外，與貝殼放大合作的群眾集資活動和近四千位社會大眾的支持，也為「台灣中心」的奠定重要的基礎。
裘振宇表示，我與土耳其雷伊漢勒市市長簽訂了終生志工合約，盡一切努力使「台灣中心」做到當地團隊無法企及的規模與成就。儘管總工程預算不到四千萬台幣，「台灣中心」至今已照顧了近五百位當地婦女和近三百位孩童，更在今年2月6日土敘百年大地震發生時，因「台灣中 心」為當地少數經歷強震卻屹立不搖的建築，於地震後長達40多天，與近20個國際知名非營利組織共同照顧了兩千位災民。
「台灣中心」的設計和經營，不僅提供當地難民們「創業」和「尊嚴生活」的機會，也提升人們在娛樂、商業和生活方面的需求，並進一步透過教育，促進當地不同文化群體之間的連結。
因台灣近30多年來社區營造所累積的實力，與921大地震災後重建經驗，加上建築師謝英俊、黃聲遠、廖明彬等前輩親自來土耳其指導，讓我們在面對敘利亞難民危機與土敘大地震時，我們至少知道，該怎麼做！我們也預計將獎金全數捐至給南投埔里的「新故鄉基金會」，對社區營造方面貢獻卓著的公益界前輩廖嘉展及顏新珠表達敬意。