《玩命關頭》路克伊凡斯逛通化夜市！Janet樂當地陪 關係全說了
飾演《玩命關頭》系列的好萊塢巨星姜成鎬、路克伊凡斯（Luke Evans）昨（13）日晚間無預警現身通化夜市享受美食，同行的還有男神吳彥祖，沒想到金鐘主持人Janet（謝怡芬）也在現場，並擔任地陪。對此，Janet經紀人則笑著回應：「他們是朋友啦！」原來是是Janet趁著朋友來台，特別展現一下地主之誼。
記者詹鎰睿/台北報導
據悉，昨日在通化夜市非常熱鬧，在Janet的率領下，包含姜成鎬、路克伊凡斯、吳彥祖等多位好萊塢巨星現身，把現場擠得水洩不通，還一度造成民眾搶著拍照，引發衝突。對此，Janet的經紀人則向《NOWnews今日新聞》表示，「他們是朋友啦！（Janet夫婦）主要是跟吳彥祖比較熟。」
Janet經紀人解釋，由於Janet的老公吳宇衛（George）在好萊塢擔任演員，近幾年都有不錯的作品，而Janet這幾年也都在洛杉磯陪伴老公，因此在好萊塢認識不少朋友，「這趟剛好他們有來台灣，Janet就招呼一下這樣。」
被問到現場是否有發生民眾為了拍照而發生衝突？經紀人則表示，他人剛好都在屏東工作，因此不清楚現場的狀況。
事實上，路克伊凡斯之所以來台，是因為法國導演盧貝松履行了10年前的承諾，確定來到台灣拍攝新片《The Weekend Escape》，並找來女星桂綸鎂搭檔路克伊凡斯演出，目前團隊已經在台北開拍，預計停留長達3個月的時間進行拍攝。至於姜成鎬和吳彥祖，目前仍不確定是否會在片中尬上一角，也讓影迷們充滿期待。