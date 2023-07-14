ILLUSION「幻影社」停止營運！遊戲8月全下架 玩家崩潰灌爆官網
日本知名成人遊戲製作公司、被玩家稱為「幻影社」的ILLUSION今（14）日突然宣布，將在8月全面終止營運，同時ILLUSION旗下的遊戲也將準備在各平台停止販售，歷經長達30年的營運後突然不完了，讓眾多老司機們大喊可惜。
記者張志浩/綜合報導
「幻影社」ILLUSION最初在1993年推出エンジェルアーミー（Angel Army）遊戲發跡，2000年後，ILLUSION致力開發3D成人遊戲，原本旗下產品不開放在日本境外銷售或使用，但備受玩家喜愛的《Honey Select》系列開啟海外銷售之路，在英文成人出版平台Fakku推出英文版，間接促使中文介面，讓全球看見illusion的存在。
ILLUSION在30多年的營運以來，創造了包含《尾行》、《欲望格鬥》、《欲望之血》、《人工少女》系列、《性感沙灘系》等熱門作品，都是老司機玩家們房間內不可或缺的遊戲，近期最新出版的遊戲為2022年9月發行的《Room Girl》（roomガール）。
ILLUSION突如其來的公告讓全球玩家措手不及，稍早官方網站甚至被擠爆，雖然不知道ILLUSION為何做此決定，但能確定的是，包含Steam在內，ILLUSION旗下所有遊戲都將在8月18日全面終止販售，玩家們可以好好把握這對最後的時光。