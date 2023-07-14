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圖片來源 / @ReadyGo
位在民生綠園附近的民生大戲院，外觀上就像家懷舊的台式老戲院，外頭擺放著好久以前的電影海報，售票口完全沒有人影。只有下方資訊不齊全的票價和場次。那麼，民生大戲院究竟要如何進去呢？首先大膽地拉開紅色布幕走進裡頭，按下後方的電梯按鈕吧！進入電梯後，只要按下正確的樓層按鈕，酒吧大門就會為你而敞開。至於到底什麼是正確的按鈕呢？解謎的樂趣就留給各為了。當然，你也不用擔心被困在電梯裡面，因為店員也會在你一頭霧水的時候幫你開門。
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一旦進入酒吧，內部的設計讓人有種穿越時光隧道的感覺，裡面的裝潢依舊不離電影這個主題。牆上掛滿經典電影海報，酒吧後方還有個放映港片的投影幕，可以讓你邊喝著特色調酒，邊欣賞周星馳電影的經典。一旁的櫃子上還有還放有舊式紅白機，以及來自全美戲院師傅的手繪海報明信片。讓人感受到老闆對於電影文化的熱愛。
民生大戲院調酒推薦
圖片來源 / @ReadyGo 禁止酒駕 未滿18歲請勿飲酒
「民生大戲院」是個無酒單的酒吧，但一般的經典調酒都有，不僅可以直接跟他們說想要的酒款，也可以告訴店員你喜歡什麼樣的味道、酒感，或是有特別想搭配的基酒，都可以跟調酒師指定，接著他們就會根據喜好調製出一杯最適合你的完美調酒。此外，酒吧也提供現炒的瓜子，香氣四溢，讓人忍不住一口接著一口，而且還可以續盤哦！不過店內沒有賣其他食物，如果想吃點東西的話，就要叫外送或外帶進來了。
圖片來源 / @ReadyGo 禁止酒駕 未滿18歲請勿飲酒
這次總共點了五款調酒，每一款的味道都大不相同，而且在擺盤裝飾上也都很用心。如果是第一次嘗試無酒單的朋友，我會特別推薦跟調酒師要果香味的調酒。這次點的果香調酒是由琴酒為基底，加上了荔枝與蘋果，味道上荔枝的香味非常明顯，帶點甜甜的味道。如果平常就有喝酒的習慣，那麼很推薦另一款以威士忌為基底的茶酒，搭配上了烏龍茶和桂花釀小米酒，整體的味道帶點微酸，酒感雖然偏重，但和茶味搭配的恰到好處，喝起來不會太濃，反而有種清爽的感覺。
民生大戲院 Speakeasy Bar
地址：台南市中西區民生路一段26號
營業時間：20：00－02：30；周二公休
電話：06 2259527
提醒您：禁止酒駕 未滿18歲請勿飲酒
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原文出處 : ReadyGo 台南景點｜隱藏酒吧推薦：揭開民生大戲院神秘面紗，回味經典電影的獨特魅力
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