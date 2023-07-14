台中鍋烤節開跑　票選十大火鍋燒烤店家

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盧秀燕指出，因應疫情解封，市府推出三波振興方案拚經濟，第一波是五、六月份推出的全國首創物調券，「把錢放大了！」刺激夜市和市場經濟，活動非常成功！第二波即是全國首創的「台中鍋烤節」。她笑稱，台中人超喜歡吃鍋烤「百吃不厭」，一年365天都要吃火鍋和燒烤，三步一家、五步一店，雖然夏天很熱還是大排長龍，甚至24小時營業，這是台中市的餐飲文化。
盧秀燕表示，市府為此舉辦第一屆台中鍋烤節，鼓勵民眾選出最受歡迎、最好吃的火鍋店跟燒烤店。民眾只要下載「台中通暨購物節APP」，並於「2023台中鍋烤節」專區投票，就有機會獲得300組萬元鍋烤抵用劵及百萬汽車大獎。
經發局說，台中鍋烤節以「鍋烤雙饗、台中獨享」為主題，推出「就是愛鍋烤徵件競賽」及「十大火鍋燒烤店家票選」兩大主軸活動；「就是愛鍋烤徵件競賽」海選投稿至7月17日，目前已吸引超過百件投稿，以文章、影片、歌曲或表演等方式展現對於火鍋燒烤的熱愛，總獎金高達30萬元；而「十大火鍋燒烤店家票選」則透過190萬以上會員的「台中通暨購物節APP」展開票選，只要投票就有機會抽到300組「萬元鍋烤抵用券」及百萬汽車，市府除在最後公布十大鍋烤店家外，也會在票選中段發布「領鮮獎」鼓勵領先店家，歡迎所有業者祭出優惠衝高票。
此外，市府各機關也響應鍋烤節舉行相關活動，如農業局8月18日在豐原陽明大樓邀集轄下23區農漁會家政班田媽媽，利用在地農特產舉辦「農產鍋烤上菜SHOW」活動，烹飪出獨特的在地鍋物或創意燒烤料理。觀旅局亦串連旅宿業者配合鍋烤節推出店家優惠，民眾只要至登記參加鍋烤節的店家消費後，持消費證明(紙本或電子發票)至台中市配合的旅宿業住宿，即可享房價折扣或精美好禮。