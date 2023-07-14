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李玟西洋情人節最後訊息曝光　去年夏天告知好友：生病的事要保密

▲李玟生前傳給友人的最後私訊曝光。（圖／翻攝自孫僑志微博）
▲李玟生前傳給友人的最後私訊曝光。（圖／翻攝自孫僑志微博）

記者楊穎軒／綜合報導

國際天后李玟（CoCo）對抗憂鬱症多年，2日選擇結束生命，搶救3天撒手人寰，享年48歲，大陸音樂製作人、摯友孫僑志至今難以接受事實，今（14）日貼出李玟傳的最後一則訊息，哀傷地說：「我真的好想妳...」

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▲李玟48年人生、演藝舞台提前謝幕。（圖／翻攝自李玟臉書）
▲▼李玟48年人生燦爛、精彩。（圖／翻攝自李玟臉書）
▲▼李玟一生燦爛、精彩。（圖／翻攝自李玟臉書）
孫僑志在IG限時動態PO出一張私訊截圖，可見李玟2月14日西洋情人節清晨6點多，分享一則影片給好友，這是她傳給孫僑志的最後一條訊息，但孫僑志當時沒有回覆，如今李玟已經不在人世，孫僑志在底下回說：「我真的好想妳，妳怎麼可以...」無奈對方永遠無法再讀取。

▲孫僑志傳的訊息，CoCo永遠也沒辦法接收。（圖／翻攝自孫僑志IG）
▲孫僑志傳的訊息，李玟永遠沒辦法接收。（圖／翻攝自孫僑志IG）
李玟生前推出的最後2首單曲〈TRAGIC〉、〈戰歌〉都是孫僑志製作，得知李玟死訊當下，孫僑志腦袋一片空白，彷彿行屍走肉，全身發冷，透露李玟去年夏天告知自己生病了，當時只有孫僑志和李玟大姊李秋林知道，李玟還叮嚀孫僑志答應她要保守祕密，回憶2人最後一次工作，孫僑志說：「這是妳的選擇，我只能接受，妳的意志和精神我會傳承下去，答應妳的事情我會做到，用盡一生...有朝一日等到我的靈魂也解脫了，我們天上見...」

▲▼CoCo（上下圖右）和孫僑志是工作夥伴也是好友，感情很好。（圖／翻攝自孫僑志IG、微博）
▲李玟（右）和孫僑志是工作夥伴也是好友，感情很好。（圖／翻攝自孫僑志微博）
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