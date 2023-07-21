專訪／車禍年死3000人！台灣成行人地獄　邱顯智批交通部態度消極

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邱顯智說，交通部研究3個月後，7月4日送來結論說，只要管計程車就好。他痛罵開玩笑，台灣本來就有管計程車，管計程車理由是彭婉如命案發生後，認為有社會治安的問題，不希望貼得黑漆漆後，計程車內成為社會治安的死角，現在在談的不是要從外面要看進來，在談的是從裡面看出去，他批評交通部的態度是，「基本上是裝睡的人搖不醒。」
邱顯智表示，不管是步行改善、人行道後退，像日本後退3到5公尺、不管是大卡車的防捲入裝置是不是降低，以免摩托車被捲進去而遭輾過去，交通部的態度一直是非常消極，基本上，台灣每年車禍死亡人數3000人，還有1000多人癱瘓，交通部沒有正視問題非常不應該。
邱顯智說，經過他們努力之下有些緩慢的改進，包括承諾台灣的行穿線像日本一樣後退路口的3到5公尺，但是要走的路還很長遠，要非常正視這個問題，他們推動《交通安全基本法》，希望能有最起碼的規範，不是隨便講講。
立院第十屆僅剩最後一個會期跟臨時會，針對那些法案應該通過？邱顯智表示，台灣囤房問題非常嚴重，囤房稅率修法希望調整至6到10%，但政院版本傾向於微幅調整；《交通安全基本法》關係到人的生命，希望下個會期就能通過，另外還有台灣現在很大問題是社會不公平、貪官汙吏、很多弊案難以處理，《公益揭發保護法》談了很久，《公益揭發保護法》遲到那麼久，上屆談那麼久，這一屆連送都沒送進來審，包括《外役監條例》、「不法關說罪」，都是希望這個會期能通過。