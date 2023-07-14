阿雅衰捲黃子佼風波！曬驗毒報告後「首露面」 44歲凍齡狀態極佳
44歲女星阿雅（柳翰雅）日前遭主持人黃子佼直播爆料涉嫌吸毒，她7月5日在微博曬出毛髮檢驗報告，證明自己的清白，獲得粉絲一片好評。而她近日前往風景秀麗的郊外踏青，也一連曬出多張旅遊照，這是她衰捲吸毒風波後首次露面，凍齡狀態讓網友大讚：「阿雅狀態真好！」
記者賴禹妡/綜合報導
阿雅12日先是PO出一系列在湖邊划船的照片，並寫下：「徜徉山水間，尋覓屬於自己的清涼，你那裡幾度？」接著昨（13）日再度發文，這次她坐在湖邊眺望遠方山峰，表示：「24、5度的天氣，雲水山色環抱，甚至分不清那是雲還是雪，這就是我的避暑方式。」看似在這趟旅程中，已經走出先前紛擾的風波。
而阿雅頭戴遮陽寬沿草帽，上身穿著白底黑條紋上衣，下身搭配牛仔寬褲及球鞋，打扮相當年輕、減齡。貼文曝光後，網友紛紛留言，「阿雅狀態真好」、「好治癒的畫面」、「喜歡現在的妳」、「阿雅真的好美」、「好有氣質啊」。
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