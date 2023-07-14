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印度今射「月船3號」登月！挑戰月球南極著陸　若順利成登月第4國

▲印度將於今（14）日發射「月船3號（Chandrayaan-3）」火箭，嘗試將探測器送上月球，並挑戰在人類甚少探索的月球南極著陸。（圖／美聯社／達志影像）
▲印度將於今（14）日發射「月船3號（Chandrayaan-3）」火箭，嘗試將探測器送上月球，並挑戰在人類甚少探索的月球南極著陸。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

印度將於今（14）日發射「月船3號（Chandrayaan-3）」火箭，嘗試將探測器送上月球，並挑戰在人類甚少探索的月球南極著陸。若順利的話，印度將成為繼美國、蘇聯、中國後，第4個成功登月的國家，同時也是第一個在月球南極著陸的國家。

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根據《CNN》報導，「月船3號」將在位於印度東南海岸安得拉邦的薩迪什·達萬太空中心（Satish Dhawan Space Centre），於當地時間今天下午2點35分、台灣時間下午5點05分發射。如果一切順利，月船3號預計將在8月23日抵達月球降落。月船3號的主要任務有3個，分別是成功在月球南極著陸、探測器成功在月球表面進行探索、順利展開觀測，研究月球表面的成分。

印度在2008年首次進行月球任務，發射了月船1號進行繞月探測，而在2019年發射的月球2號，挑戰登月著陸失敗，探測器在月球表面墜毀。在仔細分析研究了月球2號的經驗後，斥資61億盧比、約23億元新台幣打造的月船3號，乘載著印度探索太空的雄心與使命，再次朝向無垠的銀河進發。如果順利的話，印度將成為繼美國、蘇聯、中國後，第4個成功登月的國家，同時也是第一個在月球南極著陸的國家。

印度總理莫迪（Narendra Modi）上任後，大力支持太空任務，將其視為印度崛起的象徵，2014年印度發射的火星軌道探測器成功進入火星軌道，是第一個順利抵達火星軌道的亞洲國家，2017年印度在一次任務中發射了104顆衛星，創下新高紀錄。2019年，印度擊落一顆自己的衛星，宣稱反衛星實驗成功，讓印度成為全球第4個曾擊落衛星的國家。除了登月之外，印度還計畫在2030年建立一個獨立的太空站。

根據《BBC》報導，月船3號挑戰在月球南極著陸，印度太空研究組織（ISRO）的負責人索馬納（Sreedhara Panicker Somanath）坦言風險更高，但如果想要取得重大發現，就必須前往目前人類仍較少探索的月球南極。月球南極的陰影面積比月球北極大得多，一些永夜區域可能存在更多的水，月船計畫的主任安納杜萊（Mylswamy Annadurai）表示，如果人類想將月球當作太空計畫的前哨站，就必須更加了解月球上存有哪些資源，印度的終極目標是讓月球成為地球的一塊延伸棲息地，因此不僅僅是觀測與探索，更需要努力找出人類在月球上的生存之道。

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