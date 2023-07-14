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暑假出門玩也能顧眼睛！國健署：「戶外活動達 120 分鐘」可減緩兒童近視惡化

暑假出門玩也能顧眼睛！國健署：「戶外活動達 120 分鐘」可減緩兒童近視惡化
暑假出門玩也能顧眼睛！國健署：「戶外活動達 120 分鐘」可減緩兒童近視惡化

Heho健康

暑假期間，兒童最常待在冷氣房中，盯著小小的螢幕，一看就是一整天，但只要每天戶外活動達 120 分鐘，將有效避免近視或減緩惡化。醫師也補充，陽光可以促進眼睛產生多巴胺，因此能抑制眼軸拉長，也有助於促進孩子吸收維他命 D，對小朋友的骨骼發展、長高都有幫助。

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學童近視發生年齡越來越低，孩子可能在學齡前階段，就因近視前往眼科就診，國健署「106 年度兒童青少年視力監測調查」顯示，學齡前兒童（2 至 5 歲）近視率為 7.95%，小學兒童（6 至 11 歲）近視率為 48.66%，因此家長該如何避免孩子在小學階段就近視，將是一個重要課題。

遠視儲備量是嬰幼兒天生的「健康存款」

其實，每個孩子都有所謂的眼睛健康存款，也就是「生理性遠視儲備量」，可抵抗近視的發生。高雄長庚醫院近視防治中心主任吳佩昌醫指出，嬰幼兒眼睛天生即具備生理性遠視，原因在於寶寶眼球較小、眼軸較短，此時雙眼處於遠視狀態，成長至 18 歲後，眼軸會回到正常距離，「遠視儲備量」也會自然歸零。

吳佩昌形容，遠視儲備量與近視之間的關係就好比財富和負債，錢一旦花完了，就會進入負債階段。意思就是，孩子若用眼過度，將會快速的消耗遠視儲備量，最後遠視儲備量不足，便可能罹患近視，甚至發展為高度近視。而近視為不可逆的疾病，只會越來越惡化，不會復原。



不同年齡層各自遠視儲備量如下：

  • 0 至 3 歲嬰幼兒：應具備 150 至 200 度遠視度數。
  • 4 至 6 歲幼兒：應具備 100 至 200 度遠視度數。
  • 國小低年級（7 至 8 歲）：應具備 100 度遠視度數。
  • 國小中、高年級（9 至 12 歲）：至少應具備 50 度以上遠視度數。
戶外活動可有效防止兒童近視，也能幫助長高

為抵抗近視的發生，提早預防才能守護孩子的「遠」宇宙。國健署「102 年國小低年級學童視力保健介入計畫」結果發現，兒童每週戶外活動達 11 小時，1 年平均可減少 55% 的近視發生機率；每週日照時間超過 200 分鐘，則可減少 49% 學童罹患近視的機率，顯示戶外活動對兒童近視防治相當重要。

吳佩昌提到，透過戶外活動，除減少孩子近距離用眼的時間，在亮、寬、廣、遠的戶外環境，能讓眼睛的睫狀肌放鬆，加上陽光會刺激視網膜釋放多巴胺，抑制眼球軸長增長，幫助兒童眼睛成熟，可減緩近視的發生及惡化。而陽光也有助於促進孩子吸收維他命 D，能幫助骨骼發展、順利長高。

避免用眼 NG 行為，常常護眼保護眼睛

另外，孩童在昏暗燈光下看 3C、看書、在搖晃的車上閱讀、睡覺時不關燈（視網膜細胞受刺激無法充分休息）都是常見的兒童用 NG 行為，應盡量避免。吳佩昌強調，想掌握孩子眼睛健康、預防近視，平時透過各種方法護眼格外重要，在家、在校都要做。其他護眼方法包括：

  1. 「3010」法則：用眼 30 分鐘、休息 10 分鐘。
  2. 每日戶外活動：至少 2 至 3 小時，如果無法出門，可善用家中空間，向事陽台、走廊、庭院等。
  3. 3C 用品使用限制：未滿 2 歲兒童避免用 3C、看螢幕；2 歲以上一天不超過 1 小時。
  4. 視力檢查：3 歲開始可以帶孩子每年定期 1 至 2 次視力檢查。
  5. 均衡飲食：可以多攝取含維生素 A、維生素 C、B 群、深綠色蔬果。
  6. 執筆、坐姿正確：閱讀距離應保持 35 至 35 公分，書桌高度要讓手肘自然垂下平放，臀部坐滿椅面、雙腳要採到地。
國健署建議，炎炎夏日，家長不妨趁著暑假期間規劃親子旅遊，遠離工作或讀書壓力的同時，甚至增加家人間的相聚時間與情感，促進親子間的互動，可說是一舉數得。而多接近大自然，享受陽光、藍天、大海與綠地等環境，帶著孩子一起放鬆「靈魂之窗」，讓眼睛多多休息，才是最重要的事。



文／陳韋彤　圖／孫沛群

諮詢專家：高雄長庚醫院近視防治中心主任吳佩昌醫師

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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 暑假出門玩也能顧眼睛！國健署：「戶外活動達 120 分鐘」可減緩兒童近視惡化

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