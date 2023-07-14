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遠視儲備量是嬰幼兒天生的「健康存款」
其實，每個孩子都有所謂的眼睛健康存款，也就是「生理性遠視儲備量」，可抵抗近視的發生。高雄長庚醫院近視防治中心主任吳佩昌醫指出，嬰幼兒眼睛天生即具備生理性遠視，原因在於寶寶眼球較小、眼軸較短，此時雙眼處於遠視狀態，成長至 18 歲後，眼軸會回到正常距離，「遠視儲備量」也會自然歸零。
吳佩昌形容，遠視儲備量與近視之間的關係就好比財富和負債，錢一旦花完了，就會進入負債階段。意思就是，孩子若用眼過度，將會快速的消耗遠視儲備量，最後遠視儲備量不足，便可能罹患近視，甚至發展為高度近視。而近視為不可逆的疾病，只會越來越惡化，不會復原。
不同年齡層各自遠視儲備量如下：
- 0 至 3 歲嬰幼兒：應具備 150 至 200 度遠視度數。
- 4 至 6 歲幼兒：應具備 100 至 200 度遠視度數。
- 國小低年級（7 至 8 歲）：應具備 100 度遠視度數。
- 國小中、高年級（9 至 12 歲）：至少應具備 50 度以上遠視度數。
為抵抗近視的發生，提早預防才能守護孩子的「遠」宇宙。國健署「102 年國小低年級學童視力保健介入計畫」結果發現，兒童每週戶外活動達 11 小時，1 年平均可減少 55% 的近視發生機率；每週日照時間超過 200 分鐘，則可減少 49% 學童罹患近視的機率，顯示戶外活動對兒童近視防治相當重要。
吳佩昌提到，透過戶外活動，除減少孩子近距離用眼的時間，在亮、寬、廣、遠的戶外環境，能讓眼睛的睫狀肌放鬆，加上陽光會刺激視網膜釋放多巴胺，抑制眼球軸長增長，幫助兒童眼睛成熟，可減緩近視的發生及惡化。而陽光也有助於促進孩子吸收維他命 D，能幫助骨骼發展、順利長高。
避免用眼 NG 行為，常常護眼保護眼睛
另外，孩童在昏暗燈光下看 3C、看書、在搖晃的車上閱讀、睡覺時不關燈（視網膜細胞受刺激無法充分休息）都是常見的兒童用 NG 行為，應盡量避免。吳佩昌強調，想掌握孩子眼睛健康、預防近視，平時透過各種方法護眼格外重要，在家、在校都要做。其他護眼方法包括：
- 「3010」法則：用眼 30 分鐘、休息 10 分鐘。
- 每日戶外活動：至少 2 至 3 小時，如果無法出門，可善用家中空間，向事陽台、走廊、庭院等。
- 3C 用品使用限制：未滿 2 歲兒童避免用 3C、看螢幕；2 歲以上一天不超過 1 小時。
- 視力檢查：3 歲開始可以帶孩子每年定期 1 至 2 次視力檢查。
- 均衡飲食：可以多攝取含維生素 A、維生素 C、B 群、深綠色蔬果。
- 執筆、坐姿正確：閱讀距離應保持 35 至 35 公分，書桌高度要讓手肘自然垂下平放，臀部坐滿椅面、雙腳要採到地。
文／陳韋彤 圖／孫沛群
諮詢專家：高雄長庚醫院近視防治中心主任吳佩昌醫師
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 暑假出門玩也能顧眼睛！國健署：「戶外活動達 120 分鐘」可減緩兒童近視惡化