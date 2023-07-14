浪漫台三線藝術季展區　自然與藝術結合

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台中市客家事務委員會主委江俊龍表示，東勢是台三線上藝術季三大展區之一，活動開幕以來遊客絡繹不絕，對自然與藝術的結合驚艷不已，東勢的藝術家身分多元，有生長於東勢的在地子弟、原住民客家女婿、具有客家身分的年輕當代創作者以及國際藝術家，用不同的身分創作交流，重新呈現客家文化與東勢在地藝術內涵，作品的文化性與創意多元，結合原、客、閩、日本、阿根廷及美國等異國及不同族群交融，與眾不同的文化廣涵與縱深，展現台中市多元文化特色，相信能帶給遊客知性、感性及遊興兼具的文化之旅。
市府客委會指出，東勢出生的徐景亭現任設計工作室負責人及實踐大學兼任講師，過去因老家在921大地震中被震垮，只好舉家搬遷到爺爺留下的東海醫院舊址居住，她看著這些陪伴成長的醫療器材與空間，希望透過策劃裝置展覽留下紀念，近年策劃了幾個她自己很喜歡的主題展，並創作許多與醫院意象有關的作品，表現出她對家鄉的深厚情感。
市府客委會說，徐景亭作品「野生產銷班」的創作靈感來自於東勢地區的豐富果樹資源，梨子在東勢的農業產業中佔有重要地位，被視為吉利、富饒和長壽的象徵，也常被用來象徵家庭團圓和美好的祝福。
市府客委會進一步說明，為呈現梨子及其枝幹的自然形態，徐景亭透過獨特的創作手法賦予其生命力和動感，在不同角度能發現作品各種獨特的魅力，於後方拍攝的網美照表現出被解離再構築的科幻感；手工一條條懸吊枝條累積而成的梨子，如同梨園的照料皆需仰賴人力，梨枝聚集而成的梨子雖是虛影也是實體，更是諸多東勢人日常生活的重心。
市府客委會表示，這次藝術季有免費接駁專車，從「高鐵台中站」出發，經「台中火車站」行駛至「藝術季服務中心─東勢林業文化園區」及「東勢客家文化園區」，平日共3班次、假日增加為6班次，希望藉由此活動，發揚客家文化，歡迎喜愛藝術創作或美學設計的民眾，踏上台三線來場浪漫的公路行旅。