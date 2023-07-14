偕巴拉圭準總統貝尼亞逛文青市集 蔡英文甜點魂被引爆
南美洲友邦巴拉圭總統當選人貝尼亞率團訪台，總統蔡英文今下午陪夫婦倆逛台中市的文青市集審計新村，和年輕人玩自拍、吃文青粉粿與油飯，忍不住讚嘆這是「地表最潮的地方」。臨離去時，蔡英文被泡芙出爐香味吸引，甜點魂瞬間被引爆，揪著貝尼亞衝進店家，買了最愛的卡士達口味才算滿足。
記者顏幸如／台中報導
審計新村是知名的文青市集，林佳龍7年前在台中市長任內執行「摘星計畫」，將廢墟改建成網紅打卡景點，目前有26個店家、200多個年輕人攤位，每年吸引250萬遊客到訪。蔡英文在林佳龍陪同下提前到場，等待時告訴旁人，林佳龍說今天（14日）要帶她到「地表最潮的地方」，來到現場才知道「地表最潮」是市集的公司名稱，她盛讚大家的活力與創意，果真是地表最潮！
蔡英文認為44歲的貝尼亞還算是年輕人，應該會很愛這兒。果真貝尼亞一下車，她便迫不及待介紹審計新村，還建議夫婦倆「可以考慮住一晚」。逛市集時蔡英文主動向遊客介紹貝尼亞、比著大拇指喊「Handsome」，每吃一攤便拉著貝尼亞為攤商簽名。貝尼亞親切的拿起遊客手機和大家玩自拍，風靡現場年輕人。
兩人邊逛邊吃，第一次吃到油飯的貝尼亞大讚非常好吃；對面地瓜球老闆娘狂喊「總統來簽名」，蔡英文立刻掉頭跑過去，抱起小女孩合照，還拿起頭上大甲草帽，湊近臉狂吸草香味，說「這帽子好輕、我以後都要戴這一頂」！
兩人在審計新村停留近一小時，蔡英文越逛越開心，忙著和攤商聊天，攤商們狂塞自己的文青小物給她留念、遊客大喊「總統我愛你」、「謝謝你守護我們」。臨離去時蔡英文突然聞到香味，像想到什麼般，朝路旁泡芙店家喊「聽說你們很有名哪！」「每天賣多少個？」聽到一天賣一萬個，馬上揪貝尼亞夫婦一起入店尋寶。甜點魂被引爆的她，毫無懸念對店員說「我要卡士達口味！」並為貝尼亞夫婦點了兩顆巧克力泡芙，臨走前還打包兩個貝果，才滿足的上車。