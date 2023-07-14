台灣自製氣象衛星「獵風者」9月發射！有助預測颱風路徑、強降雨

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總統蔡英文、行政院長陳建仁、國科會主委吳政忠今天共同出席起運典禮。蔡英文表示，獵風者衛星搭載著結合台灣學研界所研發的酬載儀器「全球導航衛星系統反射訊號接收儀（GNSS-R）」執行面風速觀測的任務，同時也將驗證多項台灣自製的關鍵元件與技術，為我國產官學研界齊心努力下彌足珍貴的研發成果；獵風者衛星未來將提供許多重要的數據，除了是氣象衛星，更是科學衛星。
陳建仁指出，獵風者衛星的酬載儀器是學研界共同研發的心血結晶，衛星本體更由超過20家廠商共同合作，打造的過程帶領國內相關產業跨入太空領域，意義非凡，未來的應用將為自然科學與氣象預報提供龐大的觀測資訊，帶來科學及應用上的進步。
吳政忠表示，太空科技發展快速、太空經濟已成形，並帶動台灣的太空產業鏈，其中在地面設備部分，2020年至2025年相關產值預估可增加新台幣800億元，總產值將可達到3000億元；以2022年來說，成長幅度更超過20%，大幅優於全球市場幅度0.3%；國家太空中心今年改制為行政法人，除了原先的研發任務，更肩負產業推動與人才培育的使命，國科會將持續在府院的支持下，與國家太空中心從不同層面推動產業升級。
國家太空中心主任吳宗信說，歷經8年多的努力，獵風者衛星終於走到起運這個重要關卡。獵風者衛星是台灣第一顆自製氣象衛星，除與國內學研界共同研製任務酬載GNSS-R執行科學任務，另將進一步驗證我國衛星關鍵元件、酬載儀器、衛星系統、次系統設計製造能力。
國家太空中心指出，獵風者衛星將在550至650公里的衛星軌道上，接收全球衛星導航系統發射並經海面反射的訊號，初期蒐集範圍將集中於太平洋、大西洋、印度洋低緯度帶，預估可提供劇烈天氣生成初期的觀測資料，搭配地面雷達的高解析度沿海風場資料，可應用於颱風路徑、強降雨預測，也可進行海氣交互作用等研究及相關應用。