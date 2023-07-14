徐佳瑩驚喜宣布四度攻蛋！暌違5年再度開唱 11月4日辦巡迴演唱會
甫奪下第34屆金曲獎「最佳作曲人」榮耀的LaLa徐佳瑩，今（14）日以雀躍的心情正式宣告即將在11月4日四度重返台北小巨蛋，舉辦SUZUKI SWIFT冠名贊助2023徐佳瑩《變得有些奢侈的事》巡迴演唱會台北場。面對暌違五年的小巨蛋舞台，徐佳瑩坦言心情有些緊張，但再想到先前完成演唱會時的成就感，又忍不住對這場演唱會充滿期待。她透露演唱會的歌單、內容都經過她的精心設計，「準備過程中我也很興奮，相信整場演唱會將會是一個很大的驚喜！」
記者賴禹妡/綜合報導
去年徐佳瑩發行第六張個人專輯《給》，人氣及口碑兼具，專業評價成績斐然，橫掃第33及34兩屆金曲獎，共計入圍十個獎項，並為徐佳瑩贏得「最佳單曲製作人」頭銜。今年金曲獎上，徐佳瑩的創作功力再獲肯定，又獲頒「最佳作曲人」，出道至今已手持五座金曲獎座。頂著金曲獎的氣勢，徐佳瑩上周末前往澳門參加騰訊音樂娛樂盛典（TMEA）「年度最佳港台女歌手」獎項，演唱〈雛形〉一曲時也瞬間讓全場觀眾沉浸在她撫慰人心的歌聲中，收看直播的觀眾更是意猶未盡，留言吶喊想聽演唱會的敲碗聲持續不斷。
距離上一次《是日救星旗艦返航版》演唱會已將近五年之久，五年來徐佳瑩經歷了許多成長，在生活中組織了家庭，在事業上發了一張讓自己在音樂裡玩得歡快又得到掌聲不斷的專輯。即使生活與工作讓她越來越忙碌，外在的負擔及包袱越來越多，但對徐佳瑩來說，「能在大家面前唱歌，陪伴大家，就是我此刻最珍惜的奢侈。」演唱會海報上的徐佳瑩，身著純淨的湖水藍洋裝站在色彩繽紛的背景前，象徵著無論世界再多紛爭、世俗再多紛擾，「只是想唱歌給大家聽的徐佳瑩」依舊維持著乾淨無瑕的初衷，也代表著徐佳瑩對音樂不變的執著。
如今徐佳瑩覺得自己準備好了，是時候重返大舞台，用她最喜愛且擅長的音樂來回饋歌迷。「雖然心情上很期待但又相當緊張，不過現在無論是在時間上、在人的狀態上，我可以站在舞台上、可以好好地唱歌，再全心全意地去準備開演唱會，整個過程就是在日常生活以外的一種奢侈、幸福感覺。」這場《變得有些奢侈的事》巡迴演唱會不僅是徐佳瑩為自己生命中增添的奢侈幸福，更是她精心準備想要為歌迷們送上的驚喜大禮，「我現在完全就是以準備一份驚喜禮物送給大家的興奮心情來籌備演唱會，歌單、內容都花心思安排，希望不只我自己在演唱會上玩得開心，大家也能同樣享受到演唱會的精彩。」