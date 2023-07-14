T1選秀／唐維傑受傷掉到第5順位　李偉誠：最快年底才能做對抗

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「他去年底還有傷，所以我們就是讓他慢慢養傷，再看看復原狀況怎麼樣。」李偉誠表示，他本來認為應該是選不到唐維傑，但可能因為他有傷，所以掉到比較後面，球隊能選到他自然很開心。另外也透露，後者要等到今年底或明年初才能做有對抗的訓練。
唐維傑防守觀念出色，學生時期奠定優異的傳球視野與組織能力，高球商且具有領袖潛質，經過NCAA D1洗禮，進攻手段更為多元，2022年世界盃男籃亞洲區資格賽3戰面對中國、日本，場均繳10分、5.3籃板。
李偉誠指出，唐維傑身材條件佳且基本動作紮實，綜合技術層面、身體條件、球賽理解及語言能力評估，無疑是本屆最具未來性新秀，同時對高雄子弟根留港都樂觀其成。由於唐維傑去年底二度動刀，耐心陪伴他養傷將會是球隊第一要務，要讓他以健康的狀態踏上職業賽場。
唐維傑本人表示非常開心能加入海神，同時感謝海海神球團給予他機會，期待未來在家鄉父老面前獻技，「我本身就是高雄人，家人都很支持我的決定。因為家人只看過我兩場比賽，迫不及待在神隊友跟家人面前出賽。」
唐維傑特別提到，布銳克曼的控球球商讓他印象深刻，「布銳克曼場上冷靜運籌帷幄，用頭腦打球，是我最想學習的部分。」