高分署全國技能競賽遊樂園秀職訓就服成果獲賴副肯定

第53屆全國技能競賽技能遊樂園於今(14)日在台北南港展覽館熱鬧揭幕，勞動部高屏澎東分署展現多元豐富的職訓服務成效，及好吃好玩的創(就)業輔導成果，獲得副總統賴清德蒞臨現場給予肯定，並與民眾一同體驗技能裝置互動。
記者張振興/綜合報導
技能遊樂園自14日起連3天舉行，副總統賴清德親臨揭幕並表示，去年台灣獲得世界第3名佳績，感謝勞動部的努力，尤其國家缺少離岸風電、銲接等產業中階技術人才，期望勞動部和各界持續提升技職培育。在遊樂園中，高屏澎東分署規劃物聯網IoT應用展示，搭配有趣易玩體驗程式，呈現資訊電子訓練成果。而在85大樓展示栩栩如生的各式銲接公仔、離岸風電等高雄港灣風貌，顯見銲接訓練成效。另外，金屬製的立體印章、泡茶組、飲酒器等作品，亦展現精密機械的一體成型高超技術，令人嘖嘖稱奇。
此外，在技能遊樂園中民眾還可體驗由高屏澎東分署安排的「履歷快篩室」，瞭解履歷撰寫亮點呈現後，再嘗試體驗「求職變變變」來更換妝髮服飾道具，並參加「面試前線支援」模擬面試活動，幫助自己求職更加值，就業更順利。不少民眾在參加體驗後，對自我更加自信，紛紛搶當網美、於「玩美養職實驗室」拍照牆拍照留念。
高屏澎東分署長郭耿華分表示，分署辦理訓練課程內容多元，幫助民眾提升求職或轉職專長技能，另有安排協助開發手作斜槓專才，以及創業鳳凰貸款、多元培力等方案提供補助及輔導民眾創就業。若是青年朋友也可由青年職涯發展中心提供職涯諮詢服務，幫助青年快速銜接職場就業機會。遊樂園展期至16日，歡迎民眾來逛展體驗玩樂，相關服務資訊可洽詢現場人員或至分署官網查詢。